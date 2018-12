NN Hospital for All: Πρόσβαση για όλους σε πρόληψη και νοσηλεία από την ΝΝ Ηellas

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα συμπληρώνει το φάσμα των ασφαλιστικών προτάσεων της NN Hellas, κάνοντας την ιδιωτική ασφάλιση προσβάσιμη σε ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων ομάδων που στο παρελθόν δεν είχαν πρόσβαση σε αυτή. Το βασικό πλεονέκτημα του NN Hospital for All είναι η κάλυψη συνανθρώπων μας που δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να αποκτήσουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας, καθώς πάσχουν από παθήσεις όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Down, ο καρκίνος και ο διαβήτης, ή έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν περιστατικά εμφράγματος.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, συμπεριλαμβάνει και νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, προσφέροντας παράλληλα επιπλέον παροχές όπως χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και ιατρικές πράξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία του ασφαλισμένου ασθενή.

Εκτός των παραπάνω καλύψεων, το πρόγραμμα NN Hospital for All καλύπτει και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης, ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενα εξωτερικά ιατρεία και πολυιατρεία.

Για την απόκτηση του Προγράμματος NN Hospital for All, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Ασφαλιστικό τους Σύμβουλο ή απευθείας με την NN Hellas στα τηλέφωνα: 801 100 200 300 - 210 950 6200.