Ντομπρόβσκις: Χαμηλότερη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας - Το πακέτο μέτρων της Κομισιόν

Ντομπρόβσκις: Χαμηλότερη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας - Το πακέτο μέτρων της Κομισιόν
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μέτρα για χαμηλότερη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  • Προτείνονται παρεμβάσεις για βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων και αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).
  • Κάθε φορολογική παρέμβαση θα πρέπει να είναι στοχευμένη, προσωρινή και συμβατή με τους στόχους απανθρακοποίησης, χωρίς αύξηση της ζήτησης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
  • Δεν προβλέπεται προς το παρόν ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας, καθώς δεν υφίσταται σοβαρή οικονομική ύφεση στην ΕΕ ή την ευρωζώνη.
  • Η Επιτροπή προειδοποιεί για κίνδυνο στασιμοπληθωριστικού σοκ λόγω της ενεργειακής κρίσης, με πιθανή μείωση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού το 2026.
Προτάσεις για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει η «εργαλειοθήκη» που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup.

O Βάλντις Ντομπρόβσκις έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας ώστε «η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα». Παράλληλα, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων (ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες) και για τη δυνατότητα μείωσης σχετικών επιβαρύνσεων, καθώς και αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Επιπλέον, όπως είπε ο Β. Ντομπρόβσκις, από κάποιους υπουργούς τέθηκαν και άλλες επιλογές στη σημερινή συζήτηση όπως π.χ. φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, κατά το πρότυπο μέτρων που είχαν αξιοποιηθεί και κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση το 2022.

Ο B. Ντομπρόβσκις σημείωσε επίσης ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι «στοχευμένη και προσωρινή», να μην αυξάνει τη συνολική ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να παραμένει συμβατή με τον στόχο της απανθρακοποίησης. Όπως ανέφερε, τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα λήψης διαφορετικών εθνικών μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι «ο δημοσιονομικός χώρος ελιγμών είναι πιο περιορισμένος από ό,τι στο παρελθόν». Ωστόσο σημείωσε πως το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο διαθέτει ενσωματωμένες ευελιξίες που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να απορροφήσουν μέρος των επιπτώσεων.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η υιοθέτηση ενός συνεκτικού πακέτου πολιτικών που θα αντιμετωπίζει τις ανατιμήσεις στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, παραμένοντας ταυτόχρονα συνεπές με τον στόχο της μείωσης της εξάρτησης από αυτά.

Συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας, ο Β. Ντομπρόβσκις ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, καθώς όπως είπε, η ενεργοποίησή της προϋποθέτει «σοβαρή οικονομική ύφεση» στην ΕΕ ή στην ευρωζώνη. Ο ίδιος τόνισε ότι με βάση την τρέχουσα ανάλυση της Επιτροπής, «δεν βρισκόμαστε εκεί» και πως το πιθανότερο σενάριο παραπέμπει περισσότερο σε «επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας» παρά σε «σοβαρή οικονομική ύφεση».

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός «στασιμοπληθωριστικού σοκ» για την ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή μια κατάσταση όπου η χαμηλή ανάπτυξη συμπίπτει με υψηλό πληθωρισμό.

Ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής συνιστούν «ανάλυση σεναρίων» και όχι επίσημη πρόβλεψη, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι αν οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι σχετικά βραχύβιες, το σενάριο της Κομισιόν, «βλέπει» ότι η ανάπτυξη της ΕΕ το 2026 θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,4% από ό,τι προβλέπεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις και ο πληθωρισμός να αυξηθεί κατά 1%. Εάν οι διαταραχές αποδειχθούν πιο σημαντικές και μακροχρόνιες, οι αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη θα είναι ακόμη μεγαλύτερες: έως και 0,6% χαμηλότερη τόσο το 2026 όσο και το 2027.

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ξεκινά το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» - Εικόνες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Χτυπήματα σε εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου και πυρηνικό αντιδραστήρα

18:31ΚΥΠΡΟΣ

Πρέσβης Ιράν στη Λευκωσία: Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο - Οι βάσεις δεν είναι στόχος

18:28LIFESTYLE

Η φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

18:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Δείτε live την Ακολουθία από τον ιερό ναό Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού

18:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Τζιλ Μπάιντεν... πυροβολεί το πόδι του

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ντομπρόβσκις: Χαμηλότερη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας - Το πακέτο μέτρων της Κομισιόν

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ τα βρήκε… σκούρα με τα ελληνικά ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ξεκινά το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» - Εικόνες

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Μελάνια τατουάζ και καρκίνος: Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες για τον πιθανό κίνδυνο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ