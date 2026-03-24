Βρετανία: Η απάντηση στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος - Ηλιακά πάνελ €460 συνδέονται στην μπρίζα

Newsbomb

FILE - A worker stacks single solar cells at a ReNew manufacturing plant on the outskirts of Jaipur, India, Thursday, Aug. 21, 2025. (AP Photo/Manish Swarup, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας Εντ Μιλίμπαντ θέλει οι Βρετανοί να μπορούν μέσα στους επόμενους μήνες να αγοράζουν ηλιακά πάνελ που συνδέονται απευθείας στην πρίζα από καταστήματα όπως η Lidl και η Amazon, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν απειλεί να προκαλέσει νέα άνοδο στους λογαριασμούς ενέργειας.

Ο Βρετανός υπουργός παρουσίασε σήμερα μια σειρά μέτρων εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την πολιτική του για απομάκρυνση της Βρετανίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας και έντονες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Μίλιμπαντ δήλωσε ότι οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης αποδεικνύουν πως η στρατηγική για μηδενικές εκπομπές (Net Zero) είναι «απολύτως αναγκαία», τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένος «να υπερασπιστεί τους πολίτες σε αυτή την κρίση».

Στο πλαίσιο του σχεδίου για «καθαρή ενέργεια» που παρουσιάστηκε την Τρίτη, ο υπουργός ανακοίνωσε την προώθηση ηλιακών πάνελ, τα οποία κοστίζουν περίπου 400 λίρες.

Τα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε μπαλκόνια ή σε αυλές και θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα βοηθήσουν τους πολίτες να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται άμεσα μέσω μιας απλής πρίζας, όπως οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, χωρίς κόστος εγκατάστασης.

Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στη Γερμανία,όπου εγκαθίστανται περίπου 500.000 νέες μονάδες τον χρόνο.

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με εταιρείες λιανικής όπως η Lidl και η Amazon, καθώς και με κατασκευαστές όπως η EcoFlow, για να φέρει τα προϊόντα αυτά στη βρετανική αγορά.

Υποχρεωτικές αντλίες θερμότητας στα νέα σπίτια

Παράλληλα, νέοι κανονισμοί προβλέπουν ότι όλα τα νεόδμητα σπίτια θα πρέπει να διαθέτουν αντλίες θερμότητας ή να συνδέονται με δίκτυα θέρμανσης, αντί για λέβητες φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η πλειονότητα των νέων κατοικιών θα πρέπει να κατασκευάζεται με τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω ηλιακών πάνελ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών (DESNZ), τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας έως και 830 λίρες τον χρόνο για κάθε κατοικία και να προκαλέσουν τουλάχιστον 75% λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τα πρότυπα κατασκευής του 2013.

Φθηνότερο ρεύμα τις ημέρες με πολύ αέρα

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης σχέδια που θα επιτρέπουν στις ενεργειακές εταιρείες να προσφέρουν φθηνότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

Λόγω παλαιότερης υποεπένδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, τα αιολικά πάρκα συχνά πληρώνονται για να διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν φυσάει πολύ, επειδή το δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει όλη την παραγόμενη ενέργεια.

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει στους προμηθευτές ενέργειας να ενθαρρύνουν την κατανάλωση όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι φθηνή, αντί να απενεργοποιούνται οι ανεμογεννήτριες. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει κυρίως περιοχές όπως η Σκωτία και η ανατολική Αγγλία.

Κριτική από τους Συντηρητικούς

Η σκιώδης υπουργός Ενέργειας των Συντηρητικών Claire Coutinho επέκρινε έντονα το σχέδιο, δηλώνοντας:

«Η απάντηση των Εργατικών στο κόστος ζωής είναι να κάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα υπερβολικά ακριβό και στη συνέχεια να επιβάλλουν ηλεκτρική θέρμανση σε όλα τα νέα σπίτια, εγκλωβίζοντας τις οικογένειες σε υπέρογκους λογαριασμούς για δεκαετίες».

Κατά την ίδια, αντί να επιβάλλονται συγκεκριμένες τεχνολογίες, η κυβέρνηση θα έπρεπε απλώς να μειώσει το κόστος του ηλεκτρισμού και να αφήσει τους πολίτες να επιλέξουν μόνοι τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

21:00WHAT THE FACT

Γιατί η ώρα έχει 60': Πώς οι αρχαίοι διαμόρφωσαν τον χρόνο όπως τον ξέρουμε

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχών και υψηλών θερμοκρασιών: Ο φετινός χειμώνας στην Αθήνα ήταν από τους πιο βροχερούς

20:38ΥΓΕΙΑ

Η πιο αποτελεσματική άσκηση για την υγεία σας: Αρκούν 14 λεπτά προπόνησης, 3 φορές την εβδομάδα

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

20:21ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανία: Oχήματα αεράμυνας Stormer έφτασαν στην Κύπρο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πλάνο της NASA για Σελήνη: Η μόνιμη αποικία σε πέντε χρόνια και ο ανταγωνισμός με το Πεκίνο

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για την Έκθεση του ΔΝΤ: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

20:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Στουρνάρας ζήτησε επαγρύπνηση από τις τράπεζες

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόσα χρήματα παίρνουμε πίσω για τη βενζίνη: Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στο TikTok

19:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου: Πώς θα κάνει παρέλαση η Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η απάντηση στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος - Ηλιακά πάνελ €460 συνδέονται στην μπρίζα

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το κεντρικό Ιράν - Νέο χτύπημα ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Πρωτοφανής η ανάπτυξη της Ελλάδας εκτός των συνόρων της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

18:53LIFESTYLE

Ξεσπά ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα για την υπόθεση ΕΦΚΑ: «Από χθες διαπομπεύεται»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία κατά Τσαγκαράκη: «Αγόρασα δαχτυλίδι με ζαφείρι και τελικά ήταν ψεύτικο»

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πλάνο της NASA για Σελήνη: Η μόνιμη αποικία σε πέντε χρόνια και ο ανταγωνισμός με το Πεκίνο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

18:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατί στέλνουν την «ελίτ των ελίτ» στον Περσικό - Το σχέδιο Τραμπ για την χερσαία εισβολή - Ποιες δυνάμεις θα είναι αυτές που θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν αν δοθεί το «πράσινο φώς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ