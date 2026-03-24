Βρετανία: Η απάντηση στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος - Ηλιακά πάνελ €460 συνδέονται στην μπρίζα

Ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας Εντ Μιλίμπαντ θέλει οι Βρετανοί να μπορούν μέσα στους επόμενους μήνες να αγοράζουν ηλιακά πάνελ που συνδέονται απευθείας στην πρίζα από καταστήματα όπως η Lidl και η Amazon, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν απειλεί να προκαλέσει νέα άνοδο στους λογαριασμούς ενέργειας.

Ο Βρετανός υπουργός παρουσίασε σήμερα μια σειρά μέτρων εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την πολιτική του για απομάκρυνση της Βρετανίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας και έντονες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Μίλιμπαντ δήλωσε ότι οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης αποδεικνύουν πως η στρατηγική για μηδενικές εκπομπές (Net Zero) είναι «απολύτως αναγκαία», τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένος «να υπερασπιστεί τους πολίτες σε αυτή την κρίση».

Στο πλαίσιο του σχεδίου για «καθαρή ενέργεια» που παρουσιάστηκε την Τρίτη, ο υπουργός ανακοίνωσε την προώθηση ηλιακών πάνελ, τα οποία κοστίζουν περίπου 400 λίρες.

Τα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε μπαλκόνια ή σε αυλές και θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα βοηθήσουν τους πολίτες να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται άμεσα μέσω μιας απλής πρίζας, όπως οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, χωρίς κόστος εγκατάστασης.

Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στη Γερμανία,όπου εγκαθίστανται περίπου 500.000 νέες μονάδες τον χρόνο.

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με εταιρείες λιανικής όπως η Lidl και η Amazon, καθώς και με κατασκευαστές όπως η EcoFlow, για να φέρει τα προϊόντα αυτά στη βρετανική αγορά.

Υποχρεωτικές αντλίες θερμότητας στα νέα σπίτια

Παράλληλα, νέοι κανονισμοί προβλέπουν ότι όλα τα νεόδμητα σπίτια θα πρέπει να διαθέτουν αντλίες θερμότητας ή να συνδέονται με δίκτυα θέρμανσης, αντί για λέβητες φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η πλειονότητα των νέων κατοικιών θα πρέπει να κατασκευάζεται με τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω ηλιακών πάνελ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών (DESNZ), τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας έως και 830 λίρες τον χρόνο για κάθε κατοικία και να προκαλέσουν τουλάχιστον 75% λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σχέση με τα πρότυπα κατασκευής του 2013.

Φθηνότερο ρεύμα τις ημέρες με πολύ αέρα

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης σχέδια που θα επιτρέπουν στις ενεργειακές εταιρείες να προσφέρουν φθηνότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος τις ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

Λόγω παλαιότερης υποεπένδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, τα αιολικά πάρκα συχνά πληρώνονται για να διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν φυσάει πολύ, επειδή το δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει όλη την παραγόμενη ενέργεια.

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει στους προμηθευτές ενέργειας να ενθαρρύνουν την κατανάλωση όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι φθηνή, αντί να απενεργοποιούνται οι ανεμογεννήτριες. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει κυρίως περιοχές όπως η Σκωτία και η ανατολική Αγγλία.

Κριτική από τους Συντηρητικούς

Η σκιώδης υπουργός Ενέργειας των Συντηρητικών Claire Coutinho επέκρινε έντονα το σχέδιο, δηλώνοντας:

«Η απάντηση των Εργατικών στο κόστος ζωής είναι να κάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα υπερβολικά ακριβό και στη συνέχεια να επιβάλλουν ηλεκτρική θέρμανση σε όλα τα νέα σπίτια, εγκλωβίζοντας τις οικογένειες σε υπέρογκους λογαριασμούς για δεκαετίες».

Κατά την ίδια, αντί να επιβάλλονται συγκεκριμένες τεχνολογίες, η κυβέρνηση θα έπρεπε απλώς να μειώσει το κόστος του ηλεκτρισμού και να αφήσει τους πολίτες να επιλέξουν μόνοι τους.

