Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από την αποτοξίνωση στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από κέντρα αποτοξίνωσης στο μέτωπο στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ένας στρατιώτης, που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

⁠Σε πρόσφατο βίντεο ένας ανώνυμος Ρώσος στρατιώτης περιέγραψε μια συνεχή ροή νέων αφίξεων στη μονάδα του – πολλοί από τους οποίους είναι μεγαλύτερης ηλικίας, σωματικά ακατάλληλοι και αγωνίζονται με την εξάρτηση από το αλκοόλ.⁠

⁠Ισχυρίστηκε ότι οι άνδρες συγκεντρώθηκαν σε μια εγκατάσταση στο Πετροζαβόντσκ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, από «στρατολόγους» που κατάσχεσαν τις τραπεζικές τους κάρτες και άδειασαν τους τραπεζι8κούς λογαριασμούς τους.⁠

Οι ισχυρισμοί του στρατιώτη είναι οι πιο πρόσφατοι σε μια σειρά καταγγελιών, που αναφέρουν ότι η Ρωσία έχει καταφύγει σε μέτρα εξαναγκασμού και χειραγώγησης για να στρατολογήσει στρατιώτες που δεν είναι σωματικά ή ψυχικά κατάλληλοι για μάχη.⁠

Πούτιν: Zήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

Την ίδια στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτινζήτησε από τους ολιγάρχες της Ρωσίας να κάνουν δωρεές στον συρρικνούμενο αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας για να συνεχίσει την εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Πούτιν αναμένεται να συνεχίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, μέχρι η Μόσχα να εξασφαλίσει τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τουλάχιστον δύο επιχειρηματίες δήλωσαν στον Πούτιν ότι θα ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στον αμυντικό προϋπολογισμό μετά από συνομιλίες την Πέμπτη, ανέφερε η εφημερίδα. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται πρόθυμος να συνεχίσει την εισβολή, αφού η Ουκρανία αρνήθηκε να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονμπάς κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Ρωσία θα επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε ότι βασικά ζητήματα -συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού- δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Διέψευσε το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από εξέχοντες επιχειρηματίες να προσφέρουν χρήματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Ρωσίας καθώς η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι αναφορές, που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές, δημοσιεύθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης The Bell και από τους Financial Times έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Πούτιν με επικεφαλής επιχειρήσεων χθες Πέμπτη.

«Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν υπέβαλε τέτοιο αίτημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο είπε πως κάποιος που συμμετείχε στη σύσκεψη είπε πως θέλει να κάνει δωρεά ένα «πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων» στο κράτος.

Φωτ. Αρχείου - Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το πρόσωπο αυτό είπε πως οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ήταν παρόντες είχαν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους στα χρόνια του 1990 και ότι η έναρξη των επιχειρήσεών τους συνδέθηκε με το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επομένως πολλοί από αυτούς θεωρούν πως είναι καθήκον τους να συμβάλουν, είπε ο Πεσκόφ. Δεν κατονόμασε το εν λόγω άτομο.

«Αυτή ήταν εντελώς δική του πρωτοβουλία και όχι του προέδρου Πούτιν. Αν και, βέβαια, ο αρχηγός του κράτους καλωσόρισε μια τέτοια πρωτοβουλία» πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος τ

