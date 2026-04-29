Πρωτομαγιά 2026: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Πότε ξεκινάει η απεργία της ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας στις 22 Απριλίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ αναφέρει ότι συνεχίζει τον αγώνα της με βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των περικοπών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί.