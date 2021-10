Η HELMEPA συμβάλλει στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA συμμετέχει στην πρωτοβουλία Getting to Zero Coalition υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η συμμαχία “Getting to Zero” (GtZ) δημιουργήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (Νέα Υόρκη, 2019) με πρωτοβουλία της βιομηχανίας και αποτελεί μία δυναμική συμμαχία εταιρειών και οργανισμών του ναυτιλιακού τομέα, της ενέργειας, των υποδομών και του χρηματοπιστωτικού κλάδου που υποστηρίζεται από εθνικούς και διακρατικούς φορείς. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη ναυτιλία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 – σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008.

Στόχος της συμμαχίας GtZ η επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας με την ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμων πλοίων μηδενικών εκπομπών, μέχρι το 2030, που θα υποστηρίζονται από τις απαραίτητες υποδομές σε καθαρές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της διανομής, της αποθήκευσης και του ανεφοδιασμού.

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία, που προσφέρει τον πλέον αποδοτικό, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, φέρει ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές και καλείται να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην παγκόσμια απεξάρτηση από τον άνθρακα. Η ανάπτυξη πλοίων μηδενικών εκπομπών προϋποθέτει μια καινοτόμο, συνεργατική και καλά οργανωμένη δράση της βιομηχανίας, που θα συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι μαζί, για να επιτύχουμε εμπορικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, εναλλακτικές λύσεις για τον κλάδο μας. Μια παγκόσμια συνέργεια, για μια παγκόσμια λύση!», τόνισε η κα Σεμίραμις Παληού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.

Η ένταξη στη συμμαχία Getting to Zero σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εθελοντική δέσμευση της HELMEPA «Να Σώσουμε τις Θάλασσες», που υπέγραψαν Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτικοί το 1982. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η HELMEPA συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάληψη ενεργών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης για τη φύση και την ανθρωπότητα, την κλιματική αλλαγή.