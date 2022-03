Γκάνος: Οι ευκαιρίες για τις τράπεζες από την αγορά ακινήτων

Την οπτική του σχετικά με τις τάσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά ακινήτων για τις τράπεζες παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Alpha Real Estate Management and Investments Γιάννης Γκάνος, από το βήμα του Fin Forum 2022 που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τίτλο «Transformation, M&A’s and new business opportunities».