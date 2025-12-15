Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά, τριών και πέντε ετών, νεκρά από έκρηξη σε πολυκατοικία

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), με τουλάχιστον έξι θύματα από έκρηξη σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων στην πόλη Trévoux της επαρχίας Ain, και δύο παιδιά ηλικίας τριών και πέντε ετών να υποκύπτουν στα τραύματά τους.

Οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει αρχικά ότι υπήρχαν πέντε τραυματίες, προσθέτοντας ότι έλαβαν «ιατρική περίθαλψη επί τόπου», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Στο σημείο του συμβάντος, η εφημερίδα Le Progrès διευκρίνισε ότι τα δύο νεότερα θύματα είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου.

ALERTE - Énorme explosion d'un immeuble due à une fuite de gaz à #Trévoux, dans l'Ain, au nord de Lyon, entendue à des kilomètres a la ronde. La façade du bâtiment s'est effondrée.

Plusieurs victimes signalées dont des enfants. Des personnes sont ensevelies. Les secours affluent… pic.twitter.com/CCLD9cDD8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 15, 2025

Πενήντα πυροσβέστες και 36 οχήματα, καθώς και ιατρικές υπηρεσίες, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού . Η έκρηξη σημειώθηκε στο ισόγειο ενός τετραώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Beluizon, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων. Οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. «Τα δύο σχολεία που βρίσκονται κοντά υπέστησαν υλικές ζημιές (σπασμένα παράθυρα), αλλά οι υπεύθυνοι των σχολείων δεν αναφέρουν τραυματίες», αναφέρει το δελτίο τύπου. Ζητείται από τον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή.

*Με πληροφορίες από Liberation, Le Progrès

Διαβάστε επίσης