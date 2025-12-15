Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά, τριών και πέντε ετών, νεκρά από έκρηξη σε πολυκατοικία
Η έκρηξη σημειώθηκε στις 17:30 στην Trévoux, μια πόλη με περίπου 7.000 κατοίκους
Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), με τουλάχιστον έξι θύματα από έκρηξη σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων στην πόλη Trévoux της επαρχίας Ain, και δύο παιδιά ηλικίας τριών και πέντε ετών να υποκύπτουν στα τραύματά τους.
Οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει αρχικά ότι υπήρχαν πέντε τραυματίες, προσθέτοντας ότι έλαβαν «ιατρική περίθαλψη επί τόπου», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Στο σημείο του συμβάντος, η εφημερίδα Le Progrès διευκρίνισε ότι τα δύο νεότερα θύματα είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου.
Πενήντα πυροσβέστες και 36 οχήματα, καθώς και ιατρικές υπηρεσίες, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού . Η έκρηξη σημειώθηκε στο ισόγειο ενός τετραώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Beluizon, σύμφωνα με την περιφέρεια.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων. Οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. «Τα δύο σχολεία που βρίσκονται κοντά υπέστησαν υλικές ζημιές (σπασμένα παράθυρα), αλλά οι υπεύθυνοι των σχολείων δεν αναφέρουν τραυματίες», αναφέρει το δελτίο τύπου. Ζητείται από τον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή.
*Με πληροφορίες από Liberation, Le Progrès