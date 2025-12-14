Μπλόκα αγροτών αλά... γαλλικά: Κοπριά σε κτίρια και φωτιά σε δεμάτια άχυρου - Βίντεο

Στον αποκλεισμό δρόμων και σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχώρησαν οι αγρότες στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου έκαψαν δεμάτια άχυρου το Σάββατο (13/12) για να διαμαρτυρηθούν για τις εκατοντάδες θανατώσεις αγελάδων λόγω της οζώδους δερματίτιδας, καθώς το Παρίσι ανακοίνωσε ότι θα εμβολιαστούν ένα εκατομμύριο βοοειδή.

Bordes sur Arize ce soir «Regardez bien ces images: ce ne sont pas l’Ukraine, ni l’Afghanistan.

C’est la ??. Pr une seule vache. Hélicoptère, blindés, gaz..

Macron déploie une opération militaire contre des paysans désarmés.

Combien a coûté cette opération contre le peuple ???? pic.twitter.com/citJrxtnZ9 — LE GÉNÉRAL Officiel? (@leGeneral_off) December 11, 2025

Οι Γάλλοι αγρότες είναι εξοργισμένοι με την, κατά τη γνώμη τους, σκληρή αντίδραση της κυβέρνησης στην επιδημία οζώδους δερματίτιδας, αναφέρει η Le Monde.

Στη Λιμόζ, αγρότες πέταξαν κοπριά σε κτίρια των αρχών και οχήματα της αστυνομίας.

?? | French farmers protest in Limoges, in front of the prefecture, against the systematic slaughter of flocks and Mercosur, European policies that are ruining them. pic.twitter.com/hIwLAymOhK — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) December 13, 2025

Limoges Frankrijk , hier pakken de #boeren het anders aan om de regering te laten luisteren?. Dan is een deurwaardersbrief nog netjes toch? ⁦@FDF_Nederland⁩ pic.twitter.com/QVT1ohaeaF — Bloempje?2/14 (@2_bloempje) December 12, 2025

Ένα μοναδικό κρούσμα οδήγησε στο θάνατο 200 αγελάδες

Την Παρασκευή (12/12), κτηνίατροι θανάτωσαν ένα κοπάδι με περισσότερες από 200 αγελάδες στο χωριό Les Bordes-sur-Arize κοντά στα ισπανικά σύνορα, αφού ανακάλυψαν ένα μόνο κρούσμα της νόσου. Η αστυνομία αναγκάστηκε να διαλύσει τους εξοργισμένους αγρότες για να συνοδεύσει μια ομάδα που θα πραγματοποιούσε τη σφαγή.

? Ce qui se passe en Ariège me révolte profondément.



Pour un seul cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse, plus de 200 vaches d’un élevage familial des Bordes-sur-Arize vont être abattues.

Un troupeau entier. Des années de travail, de sélection, de soin, balayées en… pic.twitter.com/SXm9fxG6Rg — Louis-Marie d'Orgeville  (@Louisdorgeville) December 12, 2025

Αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτήρισαν την προσέγγιση αυτή αναποτελεσματική, ζητώντας «μπλόκα σε όλη τη Γαλλία για να σταματήσει αυτή η τρέλα».

Το Σάββατο, δεκάδες τρακτέρ μπλόκαραν την κυκλοφορία, ενώ άλλα σταθμεύτηκαν μπροστά από δημόσια κτίρια, με αγρότες να βάζουν φωτιά σε δεμάτια άχυρου και ελαστικά. Σχεδόν 150 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Α64 μεταξύ Bayonne και Tarbes έκλεισαν για την κυκλοφορία λόγω των μπλοκαρισμάτων που ξεκίνησαν αργά την Παρασκευή.

Κίνδυνος για 1,5 εκατ. βοοειδή

Η νόσος του οζώδους δέρματος είναι ένας ιός που μεταδίδεται από έντομα και προσβάλλει τα βοοειδή και τα βουβάλια. Αν και δεν είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο, συχνά οδηγεί σε εμπορικούς περιορισμούς και σοβαρές οικονομικές απώλειες.

«Θα εμβολιάσουμε σχεδόν ένα εκατομμύριο ζώα τις επόμενες εβδομάδες και θα προστατεύσουμε τους αγρότες. Θέλω να επαναλάβω ότι το κράτος θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων αγροτών, οι απώλειές τους θα αποζημιωθούν, καθώς και οι λειτουργικές τους απώλειες», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας Annie Genevard στο τοπικό ραδιοφωνικό δίκτυο ICI.

Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ολική θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών, παράλληλα με τον εμβολιασμό και τους περιορισμούς μετακίνησης, είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της νόσου και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στις εξαγωγές βοοειδών.

Εάν η νόσος συνεχίσει να εξαπλώνεται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θα μπορούσε να σκοτώσει «τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βοοειδή», δήλωσε η Genevard στην εφημερίδα Le Parisien σε προηγούμενη συνέντευξή της.

*Με πληροφορίες από Reuters και Le Monde

