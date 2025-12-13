Γαλλία: Αυτοκίνητο πολυτελείας έπεσε σε πισίνα - Η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Βίντεο
Οι εικόνες του αυτοκινήτου πολυτελείας στον πάτο της πισίνας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη μικρή πόλη La Ciotat της γαλλικής ριβιέρας το βράδυ της Πέμπτης (11/12), όταν αυτοκίνητο πολυτελείας έκανε... βουτιά σε δημοτικό κολυμβητήριο.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 38χρονη οδηγός μιας Jaguar XF έκανε ελιγμούς στον χώρο στάθμευσης, όταν φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, διέσχισε την κλίση που υπήρχε πίσω από τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε στη τζαμαρία, μέσα από την οποία πέρασε και κατέληξε στην πισίνα.
Δύο ναυαγοσώστες, που ήταν μάρτυρες του συμβάντος, διέσωσαν τις επιβάτιδες του αυτοκινήτου, ενώ το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.