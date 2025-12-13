Γαλλία: Αυτοκίνητο πολυτελείας έπεσε σε πισίνα - Η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - Βίντεο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη μικρή πόλη La Ciotat της γαλλικής ριβιέρας το βράδυ της Πέμπτης (11/12), όταν αυτοκίνητο πολυτελείας έκανε... βουτιά σε δημοτικό κολυμβητήριο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 38χρονη οδηγός μιας Jaguar XF έκανε ελιγμούς στον χώρο στάθμευσης, όταν φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, διέσχισε την κλίση που υπήρχε πίσω από τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε στη τζαμαρία, μέσα από την οποία πέρασε και κατέληξε στην πισίνα.

?? | Une #voiture a fini dans la #piscine municipale de La #Ciotat après une mauvaise manœuvre d’une conductrice de 38 ans, avec sa fille de 5 ans à bord. Une personne a été légèrement blessée pic.twitter.com/0CPQS7ZYQE — Instant Actu (@Inst_Actu) December 11, 2025

Οι εικόνες του αυτοκινήτου πολυτελείας στον πάτο της πισίνας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

A car crashed into a municipal swimming pool in La Ciotat, France, with lifeguards rescuing a 38-year-old woman and her five-year-old daughter from the submerged vehicle pic.twitter.com/1OTLOdlyNs — Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Δύο ναυαγοσώστες, που ήταν μάρτυρες του συμβάντος, διέσωσαν τις επιβάτιδες του αυτοκινήτου, ενώ το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.