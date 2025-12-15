Άγιος έρωτας spoiler: Ένας σεισμός «γκρεμίζει» τα πάντα» - Έτσι πέφτει η αυλαία για το 2025

Άγιος έρωτας spoiler: Ένας σεισμός «γκρεμίζει» τα πάντα» - Έτσι πέφτει η αυλαία για το 2025
Η μεγάλη επιτυχία του ALPHA, «Άγιος Έρωτας», θα κάνει ένα break λόγω γιορτών με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 23 Δεκεμβρίου. Το φινάλε του 2025 θα είναι καθηλωτικό, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με αποκαλύψεις και έναν καταστροφικό σεισμό.

Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του. Την ίδια στιγμή, σπάνε τα «νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά.

Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος...

