Ρέθυμνο: 3χρονος εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος στο δρόμο
Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο
Στο Ρέθυμνο, δύο ανήλικα αγοράκια, ηλικίας τριών και εννέα ετών, φιλοξενούνται στο τοπικό νοσοκομείο από το Σάββατο. Η μητέρα τους συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι χωρίς επιτήρηση.
