Ρέθυμνο: 3χρονος εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος στο δρόμο

Στο Ρέθυμνο , δύο ανήλικα αγοράκια, ηλικίας τριών και εννέα ετών, φιλοξενούνται στο τοπικό νοσοκομείο από το Σάββατο. Η μητέρα τους συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο. Διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι χωρίς επιτήρηση.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας