Κτηματολόγιο: Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων- Για ποιες περιοχές
Όλες οι περιοχές και οι δήμοι στους οποίους λήγει η προθεσμία υποβολής για το κτηματολόγιο στις 30 Νοεμβρίου
Τη λίστα με τις περιοχές για τις οποίες λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το Κτηματολόγιο στις 30 Νοεμβρίου 2024 παρουσιάζει το www.ktimatologio.gr.
Αναλυτικά:
1.Περιφέρεια Αττικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 29/11/2024)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
KΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:
ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΒΙΛΙΩΝ,
ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΎΔΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ:
ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ,
ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ, ΚΑΡΑΒΑ,
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ,
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ,
ΛΙΒΑΔΙΟΥ,
ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΩΝ,
ΜΗΤΑΤΩΝ,
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ,
ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ,
ΠΟΤΑΜΟΥ,
ΦΡΑΤΣΙΩΝ,
ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ:
ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΗΣ, ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ,
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΘΑΝΩΝ,
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ:
ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΆΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ,
ΓΑΛΑΤΑ,
ΔΡΥΟΠΗΣ,
ΚΑΡΑΤΖΑ,
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΕΩΣ
, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
2.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ,
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ,
ΔΑΦΝΗΣ,
ΕΥΔΗΛΟΥ,
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ,
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ,
ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ,
ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ,
ΡΑΧΩΝ,
ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ,
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΟΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
ΑΓΙΑΣΟΥ,
ΑΓΡΑΣ,
ΑΚΡΑΣΙΟΥ,
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ,
ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ,
ΑΝΤΙΣΣΗΣ,
ΑΡΓΕΝΝΟΥ,
ΑΣΩΜΑΤΟΥ,
ΑΦΑΛΩΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,
ΒΑΤΟΥΣΣΗΣ,
ΒΡΙΣΑΣ,
ΕΡΕΣΟΥ,
ΙΠΠΕΙΟΥ,
ΚΑΛΛΟΝΗΣ,
ΚΑΠΗΣ,
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ,
ΚΛΕΙΟΥΣ,
ΚΩΜΗΣ,
ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ,
ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ,
ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ,
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ,
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ,
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ,
ΜΗΘΥΜΝΗΣ,
ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ,
ΜΥΧΟΥ,
ΝΑΠΗΣ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ,
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΑΜΦΙΛΩΝ,
ΠΕΛΟΠΗΣ,
ΠΕΤΡΑΣ,
ΠΗΓΗΣ, ΠΛΑΓΙΑΣ,
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ,
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ,
ΠΤΕΡΟΥΝΤΟΣ,
ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ,
ΣΙΓΡΙΟΥ,
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,
ΣΚΟΠΕΛΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΥ,
ΣΤΥΨΗΣ,
ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ,
ΣΥΚΟΥΝΤΟΣ,
ΤΡΥΓΟΝΑ,
ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ,
ΦΙΛΙΑΣ, ΧΙΔΗΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΑΜΠΕΛΟΥ,
ΒΑΘΕΟΣ,
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ,
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ,
ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ,
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ,
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,
ΜΥΛΩΝ,
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ,
ΠΑΓΩΝΔΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ,
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ,
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ,
ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ,
ΧΩΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ,
ΔΡΑΚΑΙΩΝ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ,
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ,
ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ,
ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ,
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ,
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ
, ΛΕΚΑΣ,
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΛΑΤΑΝΟΥ,
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ,
ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗΣ,
ΑΜΑΔΩΝ, ΒΕΣΣΗΣ,
ΒΙΚΙΟΥ, ΒΟΛΙΣΣΟΥ,
ΔΙΕΥΧΩΝ,
ΕΛΑΤΑΣ,
ΚΑΜΠΙΩΝ,
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ,
ΚΕΡΑΜΟΥ,
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ,
ΛΑΓΚΑΔΑΣ,
ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ,
ΛΙΘΙΟΥ,
ΜΕΛΑΝΙΟΥ,
ΜΕΣΤΩΝ,
ΝΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΙΑ),
ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ,
ΟΛΥΜΠΩΝ,
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ,
ΠΑΡΜΠΑΡΙΑΣ,
ΠΙΡΑΜΑΣ,
ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΟΣ,
ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ,
ΠΥΡΓΙΟΥ,
ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΟΣ,
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ,
ΣΥΚΙΑΔΑΣ,
ΤΡΥΠΩΝ,
ΦΥΤΩΝ,
ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΟΤΑ
3.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΙΓΩΝ,
ΆΛΣΟΥΣ, ΑΜΠΕΛΟΥ,
ΆΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ,
ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΗΣ,
ΒΑΛΙΜΗΣ,
ΒΕΛΑΣ, ΒΕΡΙΝΟΥ,
ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ,
ΓΚΡΑΙΚΑ,
ΓΡΗΓΟΡΗ,
ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ,
ΔΑΦΝΩΝ,
ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ,
ΕΞΟΧΗΣ,
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ,
ΚΑΛΑΜΙΑ,
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ,
ΚΟΥΜΑΡΗ,
ΚΟΥΝΙΝΑΣ,
ΚΡΗΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,
ΛΑΚΚΑΣ, ΜΑΓΕΙΡΑ,
ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ,
ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ,
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ,
ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ,
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ,
ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ,
ΟΑΣΕΩΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ,
ΠΤΕΡΗΣ,
ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ,
ΣΕΛΙΑΝΑΣ,
ΣΙΝΕΒΡΟΥ,
ΤΟΥΜΠΑΣ,
ΧΑΤΖΗ,
ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ,
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΗΣ,
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ,
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
ΆΝΩ ΑΧΑΪΑΣ,
ΆΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ,
ΑΠΙΔΕΩΝΟΣ,
ΑΡΑΞΟΥ,
ΆΡΛΑΣ,
ΑΧΑΪΚΟΥ, ΒΕΛΙΤΣΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ,
ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ,
ΚΡΙΝΟΥ,
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ,
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ,
ΛΟΥΣΙΚΩΝ,
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ,
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ,
ΜΕΤΟΧΙΟΥ,
ΜΙΤΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΙΧΟΪΟΥ,
ΜΥΡΤΟΥ, ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ,
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΤΑ,
ΠΟΡΤΩΝ,
ΡΙΟΛΟΥ, ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ,
ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ, ΦΛΟΚΑ,
ΦΡΑΓΚΑΣ,
ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ,
ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΆΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΑΣ, ΘΕΑΣ, ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΟΙΡΑΣ, ΠΙΤΙΤΣΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ
4.Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ,
ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,
ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ,
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ,
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ,
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ,
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ,
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ,
ΠΕΡΔΙΚΑΣ,
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ,
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ,
ΣΥΒΟΤΩΝ,
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,
ΑΜΠΕΛΙΑΣ,
ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ,
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (ΣΟΥΛΙΟΥ),
ΓΚΡΙΚΑΣ,
ΓΛΥΚΗΣ, ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ,
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΟΥΛΙΟΥ),
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ,
ΚΑΡΙΩΤΙΟΥ,
ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ,
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ,
ΠΑΓΚΡΑΤΩΝ,
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ,
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,
ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ,
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ,
ΠΛΑΚΩΤΗΣ,
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ,
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ,
ΣΕΒΑΣΤΟΥ,
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ,
ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ,
ΦΡΟΣΥΝΗΣ,
ΧΟΪΚΑΣ,
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ,
ΨΑΚΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,
ΑΕΤΟΥ,
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ,
ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ,
ΑΧΛΑΔΕΑΣ, ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ, ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ,
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ),
ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ, ΓΟΛΑΣ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΦΙΛΙΑΤΩΝ),
ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ,
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ,
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ,
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΛΑΓΙΑΣ),
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ,
ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ,
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ,
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ,
ΛΙΑΣ,
ΛΙΣΤΑΣ,
ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ,
ΜΗΛΕΑΣ,
ΞΕΧΩΡΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΑΛΑΜΠΑ,
ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ,
ΠΛΑΤΑΝΟΥ- (ΑΧΟΥΡΙΩΝ ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ),
ΡΑΒΕΝΗΣ,
ΡΑΓΙΟΥ, ΡΙΖΟΥ,
ΣΙΔΕΡΗΣ,
ΣΜΕΡΤΟΥ (ΜΗΛΩΝ),
ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ,
ΤΣΑΜΑΝΤΑ,
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ,
ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ,
ΧΑΡΑΥΓΗΣ
5.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ,
ΑΓ. ΛΕΟΝΤΟΣ,
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ,
ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ,
ΑΓΑΛΑ, ΑΛΙΚΑΝΑ,
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,
ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ,
ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ,
ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ,
ΒΟΛΙΜΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ,
ΓΑΛΑΡΟΥ, ΓΥΡΙΟΥ, ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ,
ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,
ΚΕΡΙΟΥ, ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ,
ΛΑΓΩΠΟΔΟΥ,
ΛΙΘΑΚΙΑΣ,
ΛΟΥΧΑΣ,
ΜΑΡΙΩΝ,
ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ,
ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ,
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,
ΜΠΟΧΑΛΗΣ,
ΟΡΘΟΝΙΩΝ,
ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΝΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ,
ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ,
ΦΙΟΛΙΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΩΓΗΣ,
ΕΞΩΓΗΣ,
ΙΘΑΚΗΣ,
ΚΙΟΝΙΟΥ,
ΛΕΥΚΗΣ,
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ,
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ,
ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΥ,
ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ,
ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ,
ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ,
ΑΥΛΙΩΤΩΝ,
ΑΦΙΩΝΟΣ,
ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ,
ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ, ΔΑΦΝΗΣ,
ΔΡΟΣΑΤΟΥ,
ΘΙΝΑΛΙΟΥ,
ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ,
ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ,
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ,
ΚΑΣΣΟΠΑΙΩΝ,
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ,
ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ,
ΜΕΣΑΡΙΑΣ, ΞΑΝΘΑΤΩΝ,
ΠΑΓΩΝ,
ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ,
ΡΑΧΤΑΔΩΝ,
ΣΙΔΑΡΙΟΥ,
ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ,
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ,
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ, ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ,
ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ, ΑΦΡΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,
ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ, ΒΑΤΟΥ, ΒΙΡΟΥ, ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ,
ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ,
ΔΟΥΚΑΔΩΝ, ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ,
ΖΥΓΟΥ,
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ,
ΚΑΜΑΡΑΣ, ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ,
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ,
ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ,
ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ, ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ,
ΚΡΗΝΗΣ, ΛΑΚΩΝΩΝ, ΛΙΑΠΑΔΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,
ΜΑΚΡΑΔΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ,
ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ, ΟΘΩΝΩΝ,
ΠΕΛΕΚΑ,
ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ, ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ, ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ,
ΣΠΑΡΤΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ, ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ,
ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ,
ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ, ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ,
ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ,
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,
ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ,
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ,
ΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ,
ΧΛΟΜΑΤΙΑΝΩΝ,
ΧΛΟΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΓΑΙΟΥ (ΠΑΞΩΝ),
ΛΑΚΚΑΣ,
ΛΟΓΓΟΥ,
ΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΚΩΝΟΣ, ΑΡΓΙΝΙΩΝ,
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ, ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ, ΖΟΛΩΝ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ,
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΛΑΚΗΘΡΑΣ,
ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΑΤΩΝ, ΝΥΦΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΠΑΣΤΡΑΣ, ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ, ΠΕΣΑΔΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΠΟΥΛΑΤΩΝ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΩΝ, ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ, ΧΙΟΝΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ, ΑΘΕΡΟΣ, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ,
ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ, ΚΑΤΩΓΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ,
ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ, ΡΙΦΙΟΥ, ΣΚΙΝΕΩΣ,
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ, ΧΑΒΔΑΤΩΝ, ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ, ΑΣΟΥ,
ΒΑΡΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ, ΓΡΙΖΑΤΩΝ,
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ,
ΚΟΘΡΕΑΣ, ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣ,
ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ.
6.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΒΑΒΔΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ,
ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ, ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΟΥΜΠΙΩΝ, ΚΡΗΜΝΗΣ,
ΜΑΡΑΘΟΥΣΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ,
ΟΛΥΝΘΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΡΙΖΩΝ, ΣΑΝΩΝ, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙΟΥ,
ΝΙΚΗΤΗΣ
7.Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ–ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ,
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΜΝΑΤΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ, ΈΡΦΩΝ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΗΓΗΣ, ΠΡΙΝΟΥ,
ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ,
ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ, ΧΑΡΚΙΩΝ,
ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΥ, ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ,
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΆΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ, ΓΩΝΙΑΣ, ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ,
ΚΑΛΟΝΥΚΤΟΥ,
ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΜΟΥΝΤΡΟΥ, ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΣΑΪΤΟΥΡΩΝ,
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ,
ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ,
ΚΑΡΕΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ, ΚΟΥΜΩΝ,
ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΦΡΕ,
ΠΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΜΟΝΙΩΝ, ΤΖΙΤΖΙΦΕ, ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ, ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ,
ΜΑΖΗ,
ΣΝΙΠΟΥΣ, ΣΤΥΛΟΥ,
ΒΑΦΕ, ΒΡΥΣΩΝ (ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ), ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ,
ΚΑΡΩΝ (ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ), ΚΑΛΥΒΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ,
ΡΑΜΝΗΣ, ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ), ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ,
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,
ΣΕΛΛΙΩΝ, ΠΛΑΚΑΣ, ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ, ΚΟΥΡΝΑ, ΦΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ,
ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ, ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ (ΑΣΙΓΩΝΙΑΣ)*,
ΚΑΙΝΑΣ, ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,
ΒΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ,
ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ,
ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ, ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ,
ΚΑΜΠΑΝΟΥ,
ΣΚΑΦΗΣ, ΣΟΥΓΙΑΣ,
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ,
ΤΕΜΕΝΙΩΝ,
ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ,
ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ,
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ,
ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ, ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ,
ΒΟΥΛΓΑΡΩ, ΔΡΑΠΑΝΙΑ, ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ,
ΣΗΡΙΚΑΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ, ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ,
ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ,
ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ)*,
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ,
ΒΑΘΗΣ, ΒΛΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (ΚΙΣΑΜΟΥ),
ΣΤΡΟΒΛΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΡΟΚΚΑΣ,
ΤΟΠΟΛΙΩΝ, ΦΑΛΕΛΙΑΝΩΝ,
ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ, ΣΑΣΑΛΟΥ, ΣΦΑΚΟΠΗΓΑΔΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΡΟΔΩΠΟΥ,
ΣΠΗΛΙΑΣ,
ΝΟΧΙΩΝ,
ΠΑΝΕΘΗΜΟΥ, ΡΑΒΔΟΥΧΑΣ, ΓΛΩΣΣΗΣ, ΔΕΛΙΑΝΩΝ, ΔΡΑΚΟΝΑΣ,
ΑΦΡΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΒΩΝ, ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ (ΕΛΑΙΩΝΟΣ)*,
ΚΑΡΩΝ (ΚΙΣΣΑΜΟΥ), ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ,
ΖΥΜΠΡΑΓΟΥ, ΚΑΛΥΔΟΝΙΑΣ, ΣΚΙΝΕ, ΦΟΥΡΝΕ,
ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΟΡΘΟΥΝΙΟΥ, ΠΡΑΣΕ, ΣΕΜΠΡΩΝΑ, ΚΟΥΦΟΥ, ΛΑΚΚΩΝ, ΜΕΣΚΛΩΝ,
ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ, ΚΑΡΑΝΟΥ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ,
ΝΕΡΙΑΝΩΝ, ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΥΔΩΝΙΑΣ), ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ, ΤΑΥΡΩΝΙΤΟΥ,
ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ,
ΝΤΕΡΕ, ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
, ΜΟΔΙΟΥ, ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΡΙΛΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ (ΚΥΔΩΝΙΑΣ), ΜΑΛΕΜΕ,
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΓΕΡΑΝΙΩΝ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ:
ΑΣΦΕΝΔΟΥ, ΑΣΚΥΦΟΥ,
ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ, ΙΜΠΡΟΥ,
ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ,
ΣΚΑΛΩΤΗΣ, ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΣΤΕΡΝΩΝ ΑΡΩΝΙΟΥ ΧΩΡΟΔΑΚΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΓΙΑΣ,
ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
8.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΆΝΔΡΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΜΟΛΟΧΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΥ,
ΑΠΟΙΚΙΩΝ,
ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ,
ΑΡΝΑ, ΒΙΤΑΛΙΟΥ, ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ, ΓΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ,
ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΚΟΧΥΛΟΥ, ΛΑΜΥΡΩΝ,
ΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ,
ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΥ), ΜΠΑΤΣΙΟΥ, ΟΡΜΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΙΤΡΟΦΟΥ, ΣΤΕΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΙΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΑΦΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΒΟΘΩΝΟΣ,
ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ,
ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ,
ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ, ΘΗΡΑΣ,
ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ,
ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΘΗΡΑΣ),
ΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΙΗΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΚΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ,
ΑΜΟΡΓΟΥ,
ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ,
ΒΡΟΥΤΣΗ,
ΘΟΛΑΡΙΩΝ,
ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ,
ΑΠΕΡΑΘΟΥ,
ΒΙΒΛΟΥ,
ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ,
ΓΑΛΗΝΗΣ,
ΓΛΙΝΑΔΟΥ,
ΔΑΜΑΡΙΩΝΟΣ,
ΔΑΝΑΚΟΥ,
ΔΟΝΟΥΣΗΣ,
ΕΓΓΑΡΩΝ,
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ,
ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ,
ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ,
ΚΟΡΩΝΟΥ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ,
ΜΕΛΑΝΩΝ, ΜΕΣΗΣ, ΜΟΝΗΣ,
ΝΑΞΟΥ,
ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΑΓΚΡΙΟΥ,
ΣΚΑΔΟΥ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ,
ΦΙΛΟΤΙΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ,
ΚΩΣΤΟΥ,
ΛΕΥΚΩΝ,
ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ,
ΝΑΟΥΣΗΣ,
ΠΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΑΠΗΣ,
ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ,
ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΜΠΟΥ,
ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ,
ΚΤΙΚΑΔΟΥ,
ΚΩΜΗΣ,
ΠΑΝΟΡΜΟΥ,
ΣΤΕΝΗΣ,
ΤΗΝΟΥ,
ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ,
ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ,
ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
9.Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΑΛΕΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ,
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ,
ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ,
ΓΥΜΝΟΥ,
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ,
ΛΙΜΝΩΝ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΡΣΑ,
ΜΥΚΗΝΩΝ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ,
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ, ΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ,
ΦΙΧΤΙΟΥ, ΦΡΕΓΚΑΙΝΗΣ, ΦΡΟΥΣΙΟΥΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ, ΙΡΙΩΝ, ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ,
ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ,
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ,
ΧΑΛΚΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ,
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΑΘΙΚΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ, ΚΛΕΝΙΑΣ,
ΚΟΡΦΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΣΟΦΙΚΟΥ,
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΟΤΑ ΠΙΣΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
ΔΕΝΔΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΖΕΜΕΝΟΥ,
ΘΑΛΕΡΟΥ, ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΗΣ,
ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΩΝ, ΜΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
ΝΕΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ,
ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ,
ΠΕΛΛΗΝΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΕΘΙΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΩΝ, ΣΤΥΛΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ,
ΒΕΛΙΝΗΣ, ΓΚΟΥΡΑΣ, ΓΟΝΟΥΣΣΗΣ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΠΑΣΙΟΥ)*, ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΙΑΝΩΝ,
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ,
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ,
ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΜΠΟΥΖΙΟΥ)*,
ΛΑΛΙΩΤΟΥ, ΛΑΥΚΑΣ,
ΜΑΤΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΕΣΙΝΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, ΜΠΟΖΙΚΑ,
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ,
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ,
ΣΤΕΝΟΥ,
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΤΙΤΑΝΗΣ,
ΦΕΝΕΟΥ, ΨΑΡΙΟΥ
10. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ),
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ,
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΑΚΟΝΤΙΟΥ,
ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ,
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,
ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΘΟΥΡΙΟΥ,
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ,
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ,
ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ,
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ,
ΠΑΡΟΡΙΟΥ,
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ,
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ,
ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ,
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΟΥ,
ΚΑΡΥΑΣ,
ΚΟΚΚΙΝΟΥ,
ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΡΜΑΤΟΣ,
ΑΣΩΠΙΑΣ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ,
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΑΜΦΙΘΕΑΣ,
ΑΤΤΑΛΗΣ,
ΒΟΥΝΩΝ,
ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΘΕΟΛΟΓΟΥ,
ΚΑΘΕΝΩΝ,
ΚΑΜΑΡΙΤΣΗΣ,
ΚΑΜΠΙΩΝ,
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, ΛΟΥΤΣΑΣ,
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ,
ΜΙΣΤΡΟΥ,
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ,
ΠΑΓΩΝΤΑ,
ΠΑΛΙΟΥΡΑ,
ΠΙΣΣΩΝΟΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,
ΠΟΥΡΝΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΥ,
ΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣ,
ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ,
ΤΡΙΑΔΟΣ,
ΨΑΧΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ,
ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ,
ΓΥΜΝΟΥ,
ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΣΕΤΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΒΓΑΡΙΑΣ,
ΑΓΔΙΝΩΝ,
ΑΓΙΟΥ,
ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ,
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ,
ΑΣΜΗΝΙΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,
ΒΟΥΤΑ,
ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ,
ΓΑΛΑΤΣΩΝΑΣ,
ΓΕΡΑΚΙΟΥΣ,
ΓΙΑΛΤΡΩΝ,
ΓΟΥΒΩΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ,
ΚΑΜΑΡΙΩΝ,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ,
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΕΑΣ,
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ,
ΛΙΧΑΔΟΣ,
ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ,
ΜΗΛΕΩΝ,
ΜΟΝΟΚΑΡΥΑΣ,
ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ,
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ,
ΩΡΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΕΤΟΥ,
ΑΚΤΑΙΟΥ,
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ,
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ,
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ,
ΓΡΑΜΠΙΑΣ,
ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ,
ΚΑΛΥΒΙΩΝ,
ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ,
ΚΟΜΙΤΟΥ,
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ,
ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ,
ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ, ΜΥΛΩΝ,
ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ,
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ,
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ,
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ,
ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ, ΣΤΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ,
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ,
ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ,
ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ,
ΑΡΓΥΡΟΥ,
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ,
ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ,
ΒΕΛΟΥΣ,
ΒΙΤΑΛΩΝ,
ΒΡΥΣΗΣ,
ΓΑΒΑΛΑ,
ΔΥΣΤΟΥ,
ΕΝΟΡΙΑΣ,
ΖΑΡΑΚΩΝ,
ΘΑΡΟΥΝΙΩΝ,
ΚΑΔΙΟΥ,
ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΩΝ,
ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ,
ΚΗΠΩΝ,
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ,
ΚΟΣΚΙΝΩΝ,
ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ,
ΚΡΙΕΖΩΝ,
ΚΥΜΗΣ, ΛΕΠΟΥΡΩΝ,
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΜΑΛΕΤΙΑΝΩΝ,
ΜΑΝΙΚΙΩΝ,
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ,
ΜΟΝΟΔΡΥΟΥ,
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,
ΟΚΤΩΝΙΑΣ,
ΟΞΥΛΙΘΟΥ,
ΟΡΙΟΥ,
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΙΩΝ,
ΠΛΑΤΑΝΑΣ (Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ)*,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΠΥΡΓΙΟΥ,
ΠΥΡΓΟΥ,
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ,
ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ,
ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ,
ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ,
ΑΧΛΑΔΙΟΥ,
ΒΛΑΧΙΑΣ,
ΔΑΦΝΟΥΣΣΗΣ,
ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ,
ΚΕΡΑΣΕΑΣ,
ΚΕΧΡΙΩΝ,
ΚΗΡΙΝΘΟΥ,
ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ,
ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ,
ΛΙΜΝΗΣ,
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ,
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ,
ΠΑΠΠΑΔΩΝ,
ΠΗΛΙΟΥ,
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ,
ΡΟΒΙΩΝ,
ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ,
ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ,
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ,
ΦΑΡΑΚΛΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ:
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ,
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ,
ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ,
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ,
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,
ΓΡΑΒΙΑΣ,
ΔΕΛΦΩΝ,
ΔΕΣΦΙΝΑΣ,
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ,
ΕΛΑΙΩΝΑ,
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ,
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ,
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
, ΛΙΛΑΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ,
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ),
ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ,
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,
ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ,
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ,
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ,
ΠΥΡΑΣ,
ΣΚΛΗΘΡΟΥ,
ΣΤΡΟΜΗΣ,
ΤΡΙΤΑΙΑΣ