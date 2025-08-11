Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

Αντιμέτωποι με οικονομική καταστροφή βρίσκονται οι παραγωγοί καρπουζιού στο Ερατεινό της Καβάλας, αφού μεγάλο μέρος της παραγωγής τους εξακολουθεί να παραμένει αδιάθετο στα χωράφια λόγω της περιορισμένης ζήτησης.

Η τιμή στο όψιμο καρπούζι έχει πέσει στα... 12 λεπτά το κιλό κάτι που όπως λένε οι αγρότες, τους οδηγεί στην οικονομική καταστροφή αφού δεν βγάζουν ούτε τα έξοδα παραγωγής.

«Το καρπούζι θα έπρεπε κανονικά να φεύγει 25 - 30 λεπτά από εμάς τους παραγωγούς και να φτάνει με μια μικρή αύξηση στον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή όμως είναι κάτω από 15 λεπτά και αυτό είναι ασύμφορο για την καλλιέργεια και για εμάς τους ίδιους», εξηγεί στον ALPHA παραγωγός από το Ερατινό Καβάλας, το «καρπουζοχώρι» της Ανατολικής Μακεδονίας.

Στο συγκεκριμένο χωριό υπάρχουν 1.500 στρέμματα καλλιεργειών και 150 παραγωγοί, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες τόνοι καρπουζιών έμειναν αδιάθετοι και σαπίζουν στο χωράφι.

Αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη ζέστη αλλά και στην φετινή ξηρασία, με αποτέλεσμα την υποτίμηση του προϊόντος.

Για να ορθοποδήσουν οικονομικά για τη φετινή καταστροφική σοδειά ζητούν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.