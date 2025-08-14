Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

Πακέτο διευκολύνσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματες επιστροφές φόρου και ΦΠΑ, μειωμένα επιτόκια σε ρυθμίσεις οφειλών και αυξημένο ακατάσχετο σε επαγγελματικούς λογαριασμούς, έρχεται από το φθινόπωρο για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Το πακέτο του «λευκού μητρώου», όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, το οποίο θα διαθέτουν οι συνεπείς φορολογούμενοι θα συνίσταται στην έγκαιρη εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, την τήρηση κατά γράμμα τυχόν ρυθμίσεων οφειλών και απουσία αδικημάτων όπως η φοροδιαφυγή ή και η απόκρυψη εισοδήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα έχει πλέον ως ανταπόδοση ένα πακέτο διευκολύνσεων και ελαφρύνσεων.

Στο πακέτο των αλλαγών, τις οποίες έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και να εφαρμοστούν άμεσα περιλαμβάνονται: