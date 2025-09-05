Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

Νωρίτερα κατά έναν χρόνο, εντός του 2026 αντί του 2027 που είναι η αρχική εκτίμηση της κυβέρνησης, αναμένεται να φτάσει ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.500 ευρώ, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία των ΑΠΔ του ΕΦΚΑ.

Οι φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις, δε, στις αποδοχές των εργαζομένων που θα ισχύσουν από 1/1/2026 θα φέρουν ακόμη πιο κοντά τον κυβερνητικό στόχο και είναι πολύ πιθανό ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ.

Στοιχεία ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες των ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2024, που δημοσιοποίησε ο ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.385,50 ευρώ (μικτά) θέτοντας τις βάσεις για 1.460 ευρώ το 2025 και για πάνω από τα 1.500 ευρώ το 2026, αντί για το 2027 που έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση.

Καθοριστική θα είναι η συμβολή των μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού όπως και του δημοσίου τομέα, που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο, καθώς θα περιλαμβάνουν μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα πάνω από τα 10.000 ευρώ.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα φανούν με μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου και σε συνδυασμό με μια μέση αύξηση των αποδοχών της τάξης του 5,5% αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα επίπεδα των 1.530 ευρώ με 1.540 ευρώ το 2026.

Νέα δεδομένα

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν τη βάση για αύξηση του μέσου μισθού στα επίπεδα των 1.500 ευρώ ή και πιο πάνω το 2026, είναι τα εξής:

* Η αύξηση που πήρε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης μέσα σε έναν χρόνο, ήτοι από τον Δεκέμβριο του 2023 ως τον Δεκέμβριο του 2024, ήταν της τάξης του 5,5%, καθώς από τα 1.313 ευρώ, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023, έφτασε στα 1.385 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

* Με την πρόβλεψη της ΤτΕ για αυξήσεις 5,5% στους μισθούς για το 2025 και τα επόμενα έτη, αλλά και με βάση την αύξηση της απασχόλησης, που σημαίνει και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζομένους, εκτιμάται ότι η τρέχουσα τιμή του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης για το 2025 κινείται περίπου στα 1.460 ευρώ.

*Η βελτίωση των αποδοχών που καταγράφεται τόσο στις νέες προσλήψεις, οι οποίες κατά πλειοψηφία (54%) στο 8μηνο του 2025 είναι πλήρους απασχόλησης, όσο και στις έξτρα αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις με την υποχρεωτική δήλωσή τους στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Ισχυρές βάσεις

Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, δείχνουν ότι έχουν τεθεί οι βάσεις όχι μόνον για να φτάσει ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.500 ευρώ, αλλά και για να τα ξεπεράσει εντός του 2026 αντί για το 2027 που έχει θέσει στόχο η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις ΑΠΔ του ΕΦΚΑ καλύτερα αμειβόμενοι είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, όπου οι μέσες μηνιαίες αποδοχές πλήρους απασχόλησης ήταν 1.477 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Στους άνδρες ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων είχε διαμορφωθεί στα 1.580 ευρώ ενώ στις γυναίκες στα 1.353 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έσπασε το φράγμα των 1.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024 και διαμορφώθηκε στα 1.038 ευρώ, με τους άνδρες να λαμβάνουν 1.069 ευρώ και οι γυναίκες 999,50 ευρώ.

Ωθηση μέσω των συλλογικών συμβάσεων

Ένα ακόμα μέτρο που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις αποδοχές των 2,8 εκατ. μισθωτών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι οι συλλογικές συμβάσεις και οι παρεμβάσεις για την αύξησή τους, που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας για το τέλος του έτους με εφαρμογή του νέου πλαισίου για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων εντός του 2026.

Ο στόχος που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία για τους μισθούς είναι να καλύπτεται από συλλογική σύμβαση το 80% των εργαζομένων, από 30% που είναι τώρα. Οσο περισσότερες συλλογικές συμβάσεις υπογραφούν, τόσο περισσότεροι εργαζόμενοι θα πάρουν αυξήσεις και θα βελτιώσουν τις αποδοχές τους, που σήμερα υπολείπονται του μέσου μισθού.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης