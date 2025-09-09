ΟΠΕΚΑ: Ποιοι γονείς δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί οικονομική ενίσχυση έως και 750 ευρώ για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης. Δικαιούχοι είναι οι ανάδοχοι γονείς ή το ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Προϋποθέσεις δικαιούχων:

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αναδοχών Ανηλίκων.

Έκδοση απόφασης για τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΠΕΚΑ.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 525 ευρώ μηνιαίως για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 750 ευρώ τον μήνα για παιδιά με αναπηρία. Το ποσό αυξάνεται εάν το παιδί λαμβάνει και άλλα επιδόματα αναπηρίας από το Υπουργείο Εργασίας.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ). Η πληρωμή ισχύει όσο διαρκεί η αναδοχή και μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υποβολή αίτησης

Οι ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδικασία γίνεται μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) και απαιτεί πλήρη συμπλήρωση.

Η οικονομική ενίσχυση έχει στόχο να υποστηρίξει τις οικογένειες που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αναδοχής και να διασφαλίσει την ευημερία των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

