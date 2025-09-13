Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Δείτε τις ημερομηνίες
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

