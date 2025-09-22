ΑΑΔΕ: Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη καταπολεμά τη φοροδιαφυγή

Σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα». Το έργο, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει τις δυνατότητές της, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) για να εντοπίζει αποτελεσματικότερα περιπτώσεις υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Βασικά αποτελέσματα του έργου

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες που αναβαθμίζουν τις ελεγκτικές λειτουργίες της ΑΑΔΕ:

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης: Δημιουργήθηκε ένα σύστημα που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο και τους πόρους.

Νέες μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου: Εφαρμόστηκαν νέες προσεγγίσεις για τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού κινδύνου, επιτρέποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ρίσκο.

Ειδικός οδηγός για νέες αγορές: Εκπονήθηκε ένας ειδικός οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα, καλύπτοντας σημαντικά κενά σε αυτές τις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές.

Δήλωση του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, χαιρέτισε την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας τη δέσμευση της Αρχής για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών. «Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκσυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή μας: να διασφαλίζουμε τη δίκαιη φορολόγηση, καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.

