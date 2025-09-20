«Ραβασάκια» με φόρους στους… ξεχασιάρηδες: Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024 – 2025

«Ραβασάκια» με φόρους στους… ξεχασιάρηδες: Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024 – 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κλιμακώνει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, με το οικονομικό επιτελείο να προσδοκά ότι θα προκύψουν έσοδα που θα «αγγίξουν» τα 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024 – 2025.

Πρόκειται για τα σύγχρονα ψηφιακά «εργαλεία» και τους αλλεπάλληλους ελέγχους που βοηθούν στην αποκάλυψη φορολογητέας ύλης στις εξορμήσεις της ΑΑΔΕ αλλά και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ φορολογουμένων και αρχών με βάση τη νέα τεχνολογία που έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη φορολογική συμμόρφωση.

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι μεταξύ άλλων το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας myDATA, το ψηφιακό πελατολόγιο, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, το ψηφιακό δελτίο αποστολής αλλά και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις που έρχεται το 2026.

Τα έσοδα από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής εφέτος αναμένεται να φτάσουν και ίσως να ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Αν προστεθούν τα αντίστοιχα έσοδα ύψους 1,7 – 1,8 δισ. ευρώ του 2024, τότε το συνολικό ποσό των εισπράξεων για τη διετία ανεβαίνει στα 3,9 – 4 δισ. ευρώ. Αυτές οι σημαντικές επιδόσεις στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, παράλληλα με την αύξηση των εσόδων από την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, είναι οι δύο πηγές χρηματοδότησης των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Τις προηγούμενες μέρες, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν την έναρξη από 02/02/2026 της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης των επιχειρήσεων.

Αυτή θα αφορά σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό κύκλο εργασιών και θα επεκταθεί στη συνέχεια και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης είναι αυτές με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εθελοντική βάση το μέτρο εφαρμόζεται ήδη από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον ηλεκτρονικό τρόπο τιμολόγησης. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιτρέψει την διαβίβαση των δεδομένων τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελούν τα ισχυρά «χαρτιά» της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Μεταξύ αυτών είναι:

– Η πλατφόρμα myDATA, στην οποία «ανεβαίνουν» τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί και ο προσδιορισμός του ΦΠΑ για τις φορολογικές αρχές.

– Το Ψηφιακό πελατολόγιο. Πρόκειται για ηλεκτρονικό μητρώο πελατών για συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών, όπως οι χώροι στάθμευσης, τα συνεργεία κ.ά. που παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καταστεί υποχρεωτικό και για άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων τους επόμενους μήνες.

– Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής που αφορά το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων το οποίο είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Το παραστατικό διαβιβάζεται αυτόματα στο myDATA και έτσι η ΑΑΔΕ αποκτά εικόνα για όλα τα στάδια διακίνησης των εμπορευμάτων.

Εντωμεταξύ, στο πλαίσιο των εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ εντόπισε φορολογούμενους που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια είτε είχαν αποκρύψει εισόδημα. Η Αρχή προχωρά στην αποστολή ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους αυτούς επισπεύδοντας τον προσδιορισμό του φόρου με προτεραιότητα τις υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2025.

