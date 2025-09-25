Νέες απώλειες στη Wall Street στη σκιά των δηλώσεων Πάουελ για τις υψηλές τιμές των μετοχών

Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (24/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Παράλληλα, φάνηκαν επηρεασμένοι από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 171,50 μονάδων (–0,37%), στις 46.121,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 75,61 μονάδων (–0,34%), στις 22.497,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,95 μονάδων (–0,28%), στις 6.637,97 μονάδες.