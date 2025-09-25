Πρόεδρος ΣΕΒ: Δύο μεγάλες βιομηχανίες εξετάζουν πιθανό κλείσιμο εργοστασίων

Σημαντική ανησυχία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, αποκαλύπτοντας ότι δύο μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν εργοστάσιά τους εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η εξέλιξη αυτή, όπως τόνισε, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, το ενεργειακό κόστος αντιπροσωπεύει έως και το 60% των συνολικών εξόδων λειτουργίας για ορισμένες βιομηχανίες, ειδικά στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας. Η δυσκολία διαχείρισης αυτού του κόστους οδηγεί τις επιχειρήσεις σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του ΣΕΒ με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, όπου συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της ενεργειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. Στη συνάντηση δόθηκε το «πράσινο φως» για την προώθηση ενός σχεδίου οικονομικής ελάφρυνσης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο ΣΕΒ προτείνει ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου στήριξης των βιομηχανιών, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

