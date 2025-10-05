Ιστορική άνοδος για το Bitcoin, ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως, κατέγραψε σήμερα (05/10) νέο ιστορικό ρεκόρ, «αγγίζοντας» τα 125.245,57 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο ύψους 2,7%. Αυτήν τη στιγμή, η αξία του βρίσκεται στα 122.981,41 δολάρια

Το προηγούμενο υψηλό, στα 124.480 δολάρια τον Αύγουστο, είχε ενισχυθεί από τη φιλικότερη ρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και την αυξημένη ζήτηση θεσμικών επενδυτών.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και την Παρασκευή για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποστηριζόμενη από την άνοδο των αμερικανικών μετοχών και τις ισχυρές εισροές σε ETFs (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), γεγονός που δείχνει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ψηφιακό νόμισμα.

Αντίθετα, το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψε πτώση και πολλαπλές εβδομαδιαίες απώλειες έναντι των κύριων νομισμάτων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το πιθανό shutdown της κυβέρνησης και η καθυστέρηση δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, όπως οι μισθολογικές καταστάσεις, επηρέασαν αρνητικά τις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας.