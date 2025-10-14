«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για το 6ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας ύψους 2,44 δισ. ευρώ

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα 32 ορόσημα και τους 7 στόχους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έκτη δόση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αξιολογεί θετικά το έκτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, ύψους 2,44 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που αποτελεί τον πυρήνα του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα 32 ορόσημα και τους 7 στόχους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έκτη δόση. Σύμφωνα με την ίδια, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με αυτό το αίτημα πληρωμής θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα - ιδίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας.

Τα εμβληματικά μέτρα στην παρούσα αίτηση πληρωμής περιλαμβάνουν:

  • θέσπιση νομικού πλαισίου για τη στήριξη του ανανεώσιμου υδρογόνου και του βιώσιμου βιομεθανίου
  • διευκόλυνση της χρήσης προπληρωμένων καρτών για τους δικαιούχους κοινωνικής πρόνοιας
  • δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων ψηφιακών μητρώων υγείας για γιατρούς και ασθενείς
  • αύξηση του αριθμού των προσωπικών ιατρών.
  • τοποθέτηση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε 36.000 αίθουσες διδασκαλίας
  • δημιουργία νέας πλατφόρμας πληροφοριών για τους φορολογούμενους
  • σύσταση δικαστικής αστυνομικής δύναμης
  • εγκατάσταση 12.200 ηλιακών συλλεκτών για σπίτια και αγροκτήματα ώστε να χρησιμοποιούν τη δική τους παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια
  • σύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον εξορθολογισμό των ροών των διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε την έκτη αίτηση πληρωμής στις 18 Ιουλίου 2025 και η πληρωμή στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη θετική γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Με τη σημερινή θετική αξιολόγηση, το εν λόγω αίτημα πληρωμής θα φέρει τα κονδύλια που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF σε 23,45 δισ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται προχρηματοδοτήσεις ύψους 3,96 δισ. ευρώ που ελήφθησαν τον Αύγουστο του 2021 και προχρηματοδοτήσεις ύψους 159 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του REPowerEU που ελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2024. Αυτό αντιστοιχεί στο 65 % του συνόλου των κονδυλίων του ελληνικού σχεδίου, με το 48% όλων των οροσήμων και των στόχων του σχεδίου να έχουν εκπληρωθεί.

