Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (14/10) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές βλέπουν με ανησυχία την αναζωπύρωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Συγκεκριμένα, Ουάσινγκτον και το Πεκίνο ξεκίνησαν να χρεώνουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις ναυτιλιακές που μεταφέρουν προιόντα, από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο, αναζωπυρώνοντας τις εμπορικές τριβές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 202,88 μονάδων (+0,44%), στις 46.270,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,90 μονάδων (–0,76%), στις 22.521,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,41 μονάδων (–0,16%), στις 6.644,31 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Tέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς επιστρέφουν στο Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εμφατική πρόκριση η Αγγλία, γκέλαρε με ρεκόρ Ρονάλντο η Πορτογαλία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έφυγε από την ζωή αστυνομικός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:45LIFESTYLE

Βαλέρια Κουρούπη για τα όρια στη σάτιρα: «Εγώ ποτέ σήμερα δεν θα έλεγα στον Τάσο Κωστή “γέλα χοντρέ”, μπορεί και να πήγαινα φυλακή»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

23:27LIFESTYLE

Τροχαίο με το αυτοκίνητο της γυναίκας του είχε ο Άλεκ Μπάλντουιν - Η ανάρτησή του στο Instagram μετά το συμβάν

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο - «Αδειάζει» το εκθεσιακό της Αγυιάς στα Χανιά

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Εφές 78-82: Ο Κορντινιέ τον λύγισε στο τέλος

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί ο Μπεν Γκβιρ: Πλήρης διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα αν δεν επιστραφούν οι σοροί των ομήρων

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε και το Κατάρ - Οι 24 ομάδες της τελικής φάσης

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νύφη πριν τον γάμο έκανε στάση στο δημαρχείο και το γλέντι ξεκίνησε με χορούς

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός: «Τρέλα» για το πρώτο εντός έδρας ματς της χρονιάς - Ανακοινώθηκε sold out

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς» - Μπορεί να το κάνει πράξη;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τα σχέδια της ΕΛΑΣ - Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλεφωνα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έφυγε από την ζωή αστυνομικός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

13:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος» - Αποκάλυψε στην ΕΛΑΣ το όνομα του εκτελεστή ο συνεπιβάτης της μηχανής που παραδόθηκε στις Αρχές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ