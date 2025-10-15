Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (14/10) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές βλέπουν με ανησυχία την αναζωπύρωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Συγκεκριμένα, Ουάσινγκτον και το Πεκίνο ξεκίνησαν να χρεώνουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις ναυτιλιακές που μεταφέρουν προιόντα, από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο, αναζωπυρώνοντας τις εμπορικές τριβές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 202,88 μονάδων (+0,44%), στις 46.270,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,90 μονάδων (–0,76%), στις 22.521,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,41 μονάδων (–0,16%), στις 6.644,31 μονάδες.