Επιστροφή ενοικίου: Λήγει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου – Πώς θα κάνετε την αίτηση

H αίτηση αποστέλλεται ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα - Ποιες μισθώσεις αφορά η ρύθμιση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 έχουν οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου, οι οποίοι εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες.

Η ρύθμιση αφορά όσους μισθωτές εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν να καταθέσουν έγκαιρα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του ενοικίου χωρίς καθυστερήσεις.

Ποιες μισθώσεις αφορά η ρύθμιση

Η επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις μισθώσεων, όπου δεν είναι εφικτή η αυτόματη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, αφορά:

  • Μισθώσεις στις οποίες εκμισθωτής είναι το Δημόσιο, που δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση.
  • Χειρόγραφα μισθωτήρια, όπως σε περιπτώσεις ανηλίκων ή παλαιών συμβάσεων που δεν έχουν καταχωρηθεί ψηφιακά.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr)

H αίτηση αποστέλλεται ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  • Αντίγραφο μισθωτηρίου ή χειρόγραφης δήλωσης μίσθωσης.
  • Τραπεζικά αποδεικτικά καταβολής των ενοικίων.
  • Βεβαίωση σπουδών, εφόσον πρόκειται για φοιτητική μίσθωση.

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η έγκαιρη και σωστή υποβολή των δικαιολογητικών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από την ΑΑΔΕ.

Οι δικαιούχοι πρέπει να:

  • Υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 20 Οκτωβρίου 2025.
  • Ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της μίσθωσης στην πλατφόρμα myAADE, ώστε να εντοπίσουν τυχόν λάθη ή αναντιστοιχίες.
  • Διατηρήσουν αντίγραφα όλων των εγγράφων για πιθανό μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.

Αυτόματη επιστροφή για τους υπόλοιπους μισθωτές – Πότε θα γίνει η πίστωση των χρημάτων

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, η επιστροφή ενοικίου θα γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται αίτηση ή υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ως στόχο οι πρώτες καταβολές των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων να γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα δούνε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο myAADE, το ποσό, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Τα ποσά ενίσχυσης, τα κριτήρια και οι «κόφτες»

Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ (υπολογίζεται με βάση το 1/12 του ετήσιου ενοικίου)

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ θα καταβληθεί εφάπαξ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής

Άγαμος: έως 20.000 €

  • Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €
  • Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €
  • Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €
  • Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής

  • Άγαμος: έως 120.000 €
  • Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €
  • Με 1 παιδί: έως 160.000 €
  • Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

  • Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.
  • Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.
  • Αν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Εκτός της διαδικασίας επιστροφής ενοικίου κινδυνεύουν να μείνουν όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά ή έχουν πληρώσει μετρητά τα ενοίκια τους καθώς ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή και καθόλου ενίσχυση, καθώς το σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

