Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο

Δείτε τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου 2025 από όλα τα Ταμεία

Αγορά Βλάλη (Καπάνι), Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία, σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις του Νοεμβρίου να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1/1/2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ του Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ–ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη, λόγω της 28ης Οκτωβρίου).

