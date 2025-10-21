Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

Νέο μηνιαίο επίδομα, ύψους 100 ευρώ, θεσπίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το Άρθρο 40 του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το επίδομα αφορά το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, εξαιρουμένων των διοικητικών υπαλλήλων. Η ρύθμιση περιλαμβάνει ρητά και τους διευθυντές των παραπάνω δομών.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται μόνο σε υπαλλήλους που απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις δομές αυτές.

Σε περίπτωση μετακίνησης ή αλλαγής καθηκόντων, η παροχή διακόπτεται αμέσως, με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου.

Πότε συνεχίζει να καταβάλλεται

Το επίδομα των 100 ευρώ θα συνεχίζει να χορηγείται ακόμη και κατά τη διάρκεια:

– Βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών έως 8 ημερών ετησίως.

– Παρατεταμένων αναρρωτικών αδειών, εφόσον συνοδεύονται από επίσημες γνωματεύσεις δημόσιων ή ιδιωτικών δομών υγείας.

– Συνδικαλιστικών αδειών συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.

Η ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση του προσωπικού των φυλακών και στην αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται, παρέχοντας μία σταθερή μηνιαία οικονομική στήριξη.