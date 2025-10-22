Airbnb: Νέες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης – Πώς να επικοινωνείτε με άλλους επισκέπτες

Το ταξίδι δεν είναι μόνο ο προορισμός, αλλά και οι άνθρωποι που συναντάτε. Ωστόσο, αυτές οι επαφές συχνά χάνονται, αφού ολοκληρωθεί το ταξίδι. Γι' αυτό, παρουσιάζουμε νέες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης στις εμπειρίες της Airbnb, για να σας βοηθήσουμε να επικοινωνείτε με άλλους επισκέπτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία σας.

Καθώς αυξάνονται οι αναζητήσεις για χειμερινά ταξίδια, η εταιρεία ανακοινώνει νέα σειρά ενημερώσεων για επισκέπτες και οικοδεσπότες, για την πολυάσχολη εορταστική περίοδο, όπως:

– Πιο έξυπνη αναζήτηση και βελτιωμένα σημεία ενδιαφέροντος, για να ανακαλύψετε κρυμμένους θησαυρούς.

– Έναν νέο τρόπο πληρωμής με την επιλογή «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα».

– Αναβαθμισμένη υποστήριξη πελατών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερες χώρες και γλώσσες.

– Επιπλέον εργαλεία που θα βοηθήσουν τους οικοδεσπότες να διαχειρίζονται το ημερολόγιο και την τιμολόγησή τους.

Οι εμπειρίες στην Airbnb έχουν σχεδιαστεί τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη δραστηριότητα. Τώρα, παρουσιάζουμε νέες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους επισκέπτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και για πολύ καιρό μετά την επιστροφή σας.

Σε πρόσφατη έρευνα, περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για άλλους επισκέπτες πριν κάνουν κράτηση σε μια εμπειρία. Τώρα, πριν κάνετε κράτηση, θα σας δείχνουμε τους επισκέπτες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην Εμπειρία, καθώς και από που προέρχονται.

Ξεχάσατε να ανταλλάξετε στοιχεία επικοινωνίας; Μπορείτε να ζητήσετε να στείλετε απευθείας μήνυμα σε επισκέπτες που γνωρίσατε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας Εμπειρίας, ώστε να διατηρήσετε την επαφή ή ακόμα και να σχεδιάσετε την επόμενη Εμπειρία σας μαζί, απευθείας από την εφαρμογή.

Τώρα, στην ενότητα «Επαφές» της καρτέλας «Προφίλ» στην Airbnb, μπορείτε να δείτε τα άτομα που γνωρίσατε στις εμπειρίες σας κι έτσι να επικοινωνείτε εύκολα μαζί τους.

Μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις νέες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των στοιχείων που κοινοποιείτε σε νέα άτομα. Για κάθε εμπειρία, μπορείτε να επιλέγετε αν θα κοινοποιήσετε το προφίλ σας, καθορίζοντας με απλό και ξεκάθαρο τρόπο ποιος μπορεί να σας στείλει μήνυμα και πώς θα εμφανίζεστε στις Επαφές άλλων επισκεπτών.

Πιο έξυπνοι τρόποι αναζήτησης και περισσότεροι τρόποι πληρωμής

Σας διευκολύνουμε να ανακαλύψετε εξαιρετικά καταλύματα και να πληρώσετε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Ευέλικτα καρουζέλ - Κατά την αναζήτηση διαμονής σας, θα βλέπετε πλέον περισσότερες επιλογές για καταλύματα που δεν πληρούν ακριβώς τα κριτήρια που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, θα εμφανίζονται καταλύματα με παρόμοιες τιμές, διαφορετικές παροχές ή καταλύματα σε κοντινές πόλεις με χαμηλότερο κόστος, ώστε να μην χάνετε επιλογές που διαφορετικά δεν θα βλέπατε.

Βελτιωμένοι χάρτες - Οι χάρτες σάς επιτρέπουν να φιλτράρετε εύκολα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, όπως μνημεία, αξιοθέατα, εστιατόρια και πολλά άλλα. Πατώντας σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, μπορείτε να δείτε σύντομη περιγραφή και την απόστασή του είτε από το κατάλυμα που εξετάζετε είτε από αυτό στο οποίο έχετε ήδη κάνει κράτηση. Αργότερα μέσα στη χρονιά, θα μπορείτε να δείτε διαφορετικές προβολές χάρτη, όπως δορυφορική, οδική και συγκοινωνιών, με βάση τις προτιμήσεις σας.

Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα - Με την επιλογή Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα, οι επισκέπτες έχουν την επιλογή να κάνουν κράτηση σε επιλέξιμο κατάλυμα χωρίς να πληρώσουν προκαταβολικά. Παρουσιάσαμε αυτήν τη δυνατότητα στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος και, από το επόμενο έτος, θα είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο, τόσο για εγχώρια όσο και για διεθνή ταξίδια.

Αναβαθμισμένη υποστήριξη πελατών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Airbnb γίνεται ακόμη πιο έξυπνος, προσφέροντας πιο στοχευμένες απαντήσεις και υποστήριξη σε περισσότερες χώρες τόσο για επισκέπτες όσο και για οικοδεσπότες.

Περισσότερες γλώσσες, περισσότερες χώρες - Ο βοηθός θα είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, τα Ισπανικά και τα Γαλλικά, για χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Έξυπνες απαντήσεις - Ο βοηθός μπορεί να αναγνωρίσει το προφίλ σας, την κράτηση ή την καταχώρισή σας και να παρέχει πιο γρήγορες και εξατομικευμένες απαντήσεις.

Ενσωματωμένες ενέργειες - Ο βοηθός θα σας επιτρέπει να προβαίνετε σε ενέργειες απευθείας μέσα από τη συνομιλία, με διαδραστικές καρτέλες για συχνές λειτουργίες , όπως την ακύρωση μιας κράτησης ή την αλλαγή ημερομηνιών.

Αναβαθμίσεις για οικοδεσπότες

Επίσης, λανσάρονται λειτουργίες που έχουν ζητηθεί πολύ, ώστε να δώσουμε στους οικοδεσπότες μεγαλύτερη ευελιξία και χρήσιμες πληροφορίες.

Δυναμικές πολιτικές ακύρωσης - Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές πολιτικές ακύρωσης για συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως εορταστικές περιόδους ή περιόδους εκτός αιχμής.

Βελτιωμένες προτάσεις τιμής - Μπορείτε να δείτε τιμολογιακές προτάσεις για ημερομηνίες έως και έναν χρόνο νωρίτερα και να τις εφαρμόσετε όλες με ένα μόνο πάτημα.

Ενημερωμένος πίνακας εσόδων - Από το νέο έτος, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των εσόδων σας ανά έτος και να συγκρίνετε την απόδοση ανά εποχή, μέσα από μια ολοκαίνουργια καρτέλα.

Υποσημειώσεις

Με βάση εσωτερικά δεδομένα της Airbnb σχετικά με τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2025-28 Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2024-28 Φεβρουαρίου 2025

Με βάση το αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων σε εθνικό επίπεδο που κάνουν κράτηση για Εμπειρίες στο πλαίσιο ενός ταξιδιού, έπειτα από μια διαδικτυακή έρευνα που ανατέθηκε από την Airbnb και διεξήχθη από την Focaldata μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2025, σε 28.821 ενήλικες σε 29 χώρες.

Μόνο τα άτομα που επιλέγουν να κοινοποιήσουν το προφίλ τους σε άλλους επισκέπτες θα εμφανίζονται πριν κάνετε κράτηση.

Τα καρουζέλ με ευέλικτες τοποθεσίες είναι προς το παρόν διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, ενώ αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περισσότερους, στις αρχές του 2026.

Η επιλογή "Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα" είναι διαθέσιμη για επισκέπτες στις ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμη για επιλεγμένους επισκέπτες παγκοσμίως από σήμερα, ενώ αναμένεται διευρυμένη διαθεσιμότητα στις αρχές του επόμενου έτους. Οι κρατήσεις που πληρώνονται σε ρεάλ Βραζιλίας (BRL), ρουπία Ινδίας (INR) ή λίρα Τουρκίας (TRY) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά και τα Ισπανικά και προσβάσιμος σε χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Όλες οι άλλες ενημερώσεις αναμένεται να είναι διαθέσιμες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι χρήστες χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης.

Η λειτουργία δυναμικής ακύρωσης τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή για περιορισμένο αριθμό οικοδεσποτών και αναμένεται να επεκταθεί ευρύτερα στις αρχές του 2026.

Βελτιωμένες συμβουλές τιμολόγησης θα είναι διαθέσιμες στους οικοδεσπότες στις αρχές του 2026

Η νέα καρτέλα απόδοσης θα είναι διαθέσιμη στους οικοδεσπότες από τις αρχές του 2026.