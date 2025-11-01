Πότε θα γίνει η καταβολή των επιδομάτων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου

Την ίδια μέρα θα γίνει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και η επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο.

Ο Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε: «Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις γι' αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει σε πληρωμές».

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν εφάπαξ σε 1.180.000 νοικοκυριά έως και 800 ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου επιστροφής ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου, παράλληλα, τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα έρχονται τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας, «για τα οποία δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση»

Τέλος, ο κ. Τσάπαλος έκανε αναφορά στο επίδομα θέρμανσης, επισημαίνοντας πως στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση, έτσι ώστε στα μέσα Νοεμβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.