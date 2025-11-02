Ενοίκια: Έρχεται μείωση φόρου με διαφάνεια - Στο επίκεντρο το Ψηφιακό Μητρώο

Τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες η κυβέρνηση θα μπορούσε να προωθήσει νέα μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ακίνητα, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με τον πρωθυπουργό να έχει ξεκαθαρίσει ότι η μείωση θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον αυξηθούν τα δηλωθέντα ενοίκια.

«Εχω δεσμευθεί ότι εφόσον δούμε αύξηση των δηλωθέντων ενοικίων είμαι έτοιμος του χρόνου να μειώσω τη φορολογία στα ενοίκια. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε έναν θετικό κύκλο συμμόρφωσης, με τα χρήματα να επιστρέφουν τελικά στην κοινωνία», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης στη ραδιοφωνική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο βλέπει πως η φορολογική συμμόρφωση θα έχει αποτέλεσμα τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Εξάλλου, η απόσταση στην πραγματική κατάσταση στην αγορά της ενοικίασης κατοικίας με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιτελείς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις μισθώσεις κατοικιών, είναι τεράστια και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που αναζητούν προσιτή στέγη.

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ότι το 2023 το μέσο δηλωθέν εισόδημα για κύρια και φοιτητική κατοικία ήταν μόλις στα 255 ευρώ, με τις πραγματικές τιμές να είναι και 4 φορές υψηλότερες από τα ποσά που εμφανίζονται στις δηλώσεις. Οι παράγοντες που φαίνεται πως ενισχύουν την απόκλιση μεταξύ πραγματικών τιμών και ποσών «στα χαρτιά» είναι η υποδήλωση ενοικίων, η μη δήλωση εισοδημάτων από μισθώσεις, ενώ σε αυτό το πλαίσιο οι πληρωμές σε μετρητά και η μη σύναψη συμβολαίων συμβάλλουν στη διαιώνιση του φαινομένου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλες οι πληρωμές μισθωμάτων ακινήτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025.

Ψηφιακό μητρώο

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία των διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου που ολοκληρώνονται σταδιακά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, κατά τις οποίες ελέγχονται τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, οι δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, θα δώσει περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, καθώς οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Πλήρη εικόνα για τα ακίνητα θα δώσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που συστήνει η ΑΑΔΕ, το οποίο θα ενημερώνεται μέσω των δηλώσεων που υποβάλλει ο φορολογούμενος και θα μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (ΕΜΑ) του Ελληνικού Κτηματολογίου και με άλλα ψηφιακά συστήματα που τηρούν φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τα ακίνητα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρώο, στο οποίο θα συγκεντρωθούν και θα τηρούνται πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων. Πρακτικά, για κάθε ακίνητο στη χώρα θα δημιουργηθεί ένας ατομικός φάκελος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, νοικιασμένο.

Το ΜΙΔΑ θα διευκολύνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον εντοπισμό πιθανών αδήλωτων ενοικίων, μέσωτου ελέγχου της κατανάλωσης ρεύματος. Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμβάλει στη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μητρώο στο οποίο θα συγκεντρωθούν και θα τηρούνται πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων.

Το Μητρώο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων, στο οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και αφορούν το είδος και την περιγραφή του ακινήτου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τη χρήση του ακινήτου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ακίνητο.

Το ΜΙΔΑ ενημερώνεται:

α) μέσω δηλώσεων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου που αφορούν το ακίνητο, καθώς και

β) μέσω πληροφοριών που χορηγούν τρίτοι στην ΑΑΔΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, από το φορολογικό έτος 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έως τα 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμάται ότι θα είναι 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο αυτό το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τη φορολογική συμμόρφωση και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα.

