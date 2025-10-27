Ενοίκια: Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών - Σκοπός να «ανοίξουν» 900.000 ακίνητα

Τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών επεκτείνονται με σκοπό να «ανοίξουν» 900 χιλιάδες ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση, ώστε να μπει τέλος στην ανοδική πορεία των ενοικίων που ασφυκτιούν τους πολίτες.

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες έχει μετατραπεί η εύρεση στέγης, ανεξαρτήτως της κατηγορίας, καθώς είναι εξίσου δύσκολο για έναν φοιτητή και για μια οικογένεια να βρει σπίτι.

Λύσεις στο πρόβλημα επιχειρεί να φέρει το υπουργείο Οικονομικών, με ρύθμιση που φέρνει προς ψήφιση η οποία σκοπεύει να φέρει στην αγορά περισσότερα από 900 χιλιάδες ακίνητα, σύμφωνα με τον ANT1.

Στη ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπεται:

Τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ακίνητα που ήταν δηλωμένα ως κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια ή ως βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον ένα έτος

Νέα μισθωτήρια έως 31 Δεκεμβρίου 2026 με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ετών

Ευελιξία για ειδικές κατηγορίες, επιτρέπονται συμβάσεις για έξι μήνες χωρίς την απώλεια της φοροαπαλλαγής

Κατοικίες άνω των 120 τ.μ. εντάσσονται στο μέτρο αν ενοικιάζονται σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες

Προστασία του ιδιοκτήτη στην περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το 28,5% των νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για να καλύψει ανάγκες στέγασης.

