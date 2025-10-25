Επιστροφή ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι – Δείτε παραδείγματα

Σε 1.180.000 νοικοκυριά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν εφάπαξ έως και 800 ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου επιστροφής ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Για εφέτος, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ορθή καταβολή των ποσών, αφορούν:

– Τη δήλωση αριθμού μισθωτηρίου: Σε περίπτωση που δεν συμπληρώθηκε ο κωδικός 081, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

– Τον αριθμό μισθωτηρίου: Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

– Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που κατεβλήθη κατά τη διάρκεια του έτους.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι επίσης 800 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο, το μέγιστο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ορίστηκε στις 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Εντωμεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά, δεν θα δικαιούνται την επιδότηση.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο για αυτά τα εισοδήματα. Το μέτρο αποσκοπεί στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στην αγορά των ενοικίων.

Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι», θα χάσουν την έκπτωση ύψους 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο ισχύει ήδη αλλά από το 2026, η εφαρμογή του ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική συναλλαγή, δηλαδή «στο χέρι», δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ενοικίου δεν θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Σημαντικοί αστερίσκοι

Προσοχή: Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και το ποσό της ενίσχυσης είναι ανακριβή, τα πράγματα αλλάζουν. Αν καταβληθούν αχρεωστήτως ποσά, τότε θα καταλογιστούν έντοκα, με επιτόκιο ύψους 0,73% μηνιαίως από την ημερομηνία της ρύθμισης, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε μελλοντική ενίσχυση ενοικίου για τρία έτη, πέραν των λοιπών κυρώσεων.

Οι δικαιούχοι μισθωτές έπρεπε να υποβάλλουν έως την περασμένη Δευτέρα (20/10) τα απαιτούμενα –κατά περίπτωση– δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υπηρεσία της Αρχής.

Αν υποβληθούν μετά το διάστημα αυτό και το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μίας οικογένειας ή

καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, ισχύουν τα εξής.

Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια υπηρεσία της Αρχής, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Ύστερα από εισήγηση του κ. Πιτσιλή, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από το νέο έτος η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας → IBAN.

Διαβάστε επίσης