Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Παραδείγματα

Το επίδομα ενοικίου αναμένεται να λάβουν μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Νοεμβρίου περίπου 1.180.000 νοικοκυριά. Ουσιαστικά δηλαδή οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ενοίκιο ενός μήνα από αυτά που πλήρωσαν το 2024 για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία.

Η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τις διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, προκειμένου να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων.

Η επιδότηση ενοικίου με παραδείγματα

Το ποσό της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, και για κάθε φοιτητική κατοικία το ανώτατο όριο είναι 800 ευρώ.

Για παράδειγμα, οικογένεια με ένα παιδί που πληρώνει 900 ευρώ ενοίκιο το μήνα θα λάβει τον επόμενο μήνα 850 ευρώ. Οικογένεια με δύο παιδιά που πληρώνει ενοίκιο 1.000 ευρώ θα λάβει ενίσχυση ύψους 900 ευρώ. Οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο 700 ευρώ το μήνα για κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη θα λάβει 1.000 ευρώ (700 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία).

Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή του ενοικίου είναι για άγαμους εισόδημα έως 20.000 ευρώ, για έγγαμους μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, και για μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Τι αλλάζει

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που δεν θα καταβάλλουν το ενοίκιο μέσω τραπεζών θα χάνουν την επιστροφή, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.

