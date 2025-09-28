Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Το λάθος που «κόβει» τους δικαιούχους

Λίγες ημέρες έμειναν για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους μισθωτές κατοικιών, καθώς η σχετική προθεσμία για τακτοποίηση ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή του μισθίου σε δικαιούχους ενοικιαστές θεσπίζεται από φέτος και θα είναι ετήσια, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ως εκ τούτου, 950.000 ενοικιαστές έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν τον κωδικό 081. Ο κωδικός αυτός αφορά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Ωστόσο, αν κάποιος παραλείψει να το κάνει, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Οι δικαιούχοι:

Α΄ κατοικία: έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

-Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

-Πληρωμή: 30 Νοεμβρίου 2025

-Προϋπόθεση: δήλωση αριθμού μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Άγαμος: έως 20.000 €

-Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

-Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

-Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

-Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

-Άγαμος: έως 120.000 €

-Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

-Με 1 παιδί: έως 160.000 €

-Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω πληθωριστικών πιέσεων.