Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία εκατομμυρίων δικαιούχων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, γνωστοποίησε ότι «τόσο το επίδομα των 250 ευρώ, όσο και η επιστροφή ενοικίου θα δίνονταν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα δοθούν στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή».

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν εφάπαξ σε 1.180.000 νοικοκυριά έως και 800 ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου επιστροφής ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Παραδείγματα με επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους

Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής ξεκίνησε τη μίσθωση τον Ιούνιο 2024 με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, θα εισπράξει το 1/12 των επτά ενοικίων που κατέβαλε. Δηλαδή, θα λάβει 291,67 ευρώ (1/12 × 7 μήνες × 500 ευρώ). Ακόμη, σημαντικό είναι ότι το τελικό ποσό της επιστροφής θα υπολογιστεί με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στη φορολογική δήλωση και αυτού που αναγράφεται στη δήλωση μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ για όλους τους ενοικιαστές. Ωστόσο, για την κύρια κατοικία υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο όριο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και οι καταβολές να έγιναν όλους τους μήνες του 2024. Αντίθετα, για τη φοιτητική κατοικία ισχύει σταθερό ανώτατο όριο 800 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, χωρίς πρόσθετες αυξήσεις.

Βασικές προϋποθέσεις για την επιστροφή

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου, πρέπει να έχει υποβάλει στην ΑΑΔΕ τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου 2025 και να έχει δηλώσει τον αριθμό της στη φορολογική δήλωση.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με αύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο

Επιπλέον, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή του φοιτητή.

Πώς θα γίνει η επιστροφή ενοικίου

Η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή του myAADEapp.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 7:00-20:00) ή ψηφιακά στο my1521 με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.

