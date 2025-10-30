Επιστροφή ενοικίου: Τι ποσά θα εισπράξουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές

Πάνω από 1,1 εκατομμύριο ενοικιαστές κατοικιών θα πάρουν πίσω στο τέλος Νοεμβρίου το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που πραγματοποίησαν το 2024 για την πληρωμή ενοικίων κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας.

Όσοι από τους δικαιούχους ενοικιαστές πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024 θα πάρουν πίσω το 1/12 αυτών των ενοικίων. Όσοι πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας για λιγότερους από 12 μήνες θα πάρουν πίσω όχι ολόκληρο ενοίκιο, αλλά μικρότερο ποσό, διότι το ποσό της επιστροφής που θα εισπράξουν θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας.

Αναλογικά:

Εάν, δηλαδή, κάποιος ενοικιαστής συνήψε συμφωνία μίσθωσης κύριας κατοικίας τον Ιούνιο του 2024 και το ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε μέσα στο 2024 κάλυψε μόνο 7 μήνες, δηλαδή από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2024, τότε θα πάρει το 1/12 των δαπανών που πλήρωσε μέσα στο 2024, ήτοι ένα ποσό της τάξεως των 291,67 ευρώ (1/12 × 7 μήνες × 500 ευρώ), θα είναι αισθητά χαμηλότερο του ενός μηνιαίου ενοικίου των 500 ευρώ.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το ανώτατο ποσό επιστροφής ενοικίου κύριας κατοικίας που θα εισπράξει σε κάθε περίπτωση ένας ενοικιαστής θα υπολογιστεί αφού ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που έχει δηλώσει ότι εισέπραξε ο ιδιοκτήτης.

Ανώτατα όρια

Επίσης το ποσό της επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ,

εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ.

Όμως, για να φτάσει να εισπράξει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε στη διάρκεια του 2024 να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του περασμένου έτους.

Όσον αφορά στο ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, ισχύουν τα ίδια με τα όσα αναφέραμε παραπάνω για το ενοίκιο κύριας κατοικίας, με τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο επιστροφής ανέρχεται σε 800 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους.

