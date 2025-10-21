Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής
Τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα χρήματα της επιστροφής του ενός ενοικίου και τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους
Καλεσμένος στο ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης όπου ανακοίνωσε την ημερομηνία πληρωμής στους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου.
Όπως δήλωσε ο υπουργός τα χρήματα θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου, με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση. «Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών. Έχουμε 250 ευρώ στους συνταξιούχους τέλος Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σημειώνεται ότι η 30η Νοεμβρίου είναι Κυριακή επομένως οι δικαιούχοι πιθανότατα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της Παρασκευής (28/11), όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις σε επιδόματα και συντάξεις.
Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές και το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ωστόσο χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός.
Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο ΣΚΑΪ: