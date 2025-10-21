Voucher 800 ευρώ σε οικογένειες: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Από τις 20 Οκτωβρίου άνοιξαν οι αιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης - Στήριξη του προγράμματος σε 2.500 παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο προσκαλεί τους δυνητικούς Παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παροχών ΠΠΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.proimi.eetaa.gr, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ.

Όπως σημειώνεται, οι υποψήφιοι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Το πρόγραμμα

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενημερώνει τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης ότι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, που διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε ασφαλισμένα είτε ανασφάλιστα, και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, τα vouchers που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 12.000.000 ευρώ και ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 2.500 παιδιά.

Τι καλύπτει το voucher

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε 400 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες.

Συγκεκριμένα, η «αξία τοποθέτησης» καθορίζεται με βάση τον αριθμό των συνεδριών που λαμβάνει κάθε παιδί:

Συνεδρίες ανά μήναΠοσό voucher/μήνα
≥ 10 συνεδρίες400 ευρώ/μήνα
≥ 15 συνεδρίες600 ευρώ/μήνα
≥ 20 συνεδρίες800 ευρώ/μήνα

Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), η οποία θα δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών.Οι υπηρεσίες των Παρόχων Υπηρεσιών, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Μητρώο, θα περιλαμβάνουν, συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης με υπηρεσίες, όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα, στην κινητικότητα και διασύνδεση με κάθε άλλου είδους υποστήριξη.

Χρονοδιάγραμμα

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι:

  • Η Πρόσκληση και η έναρξη υποβολής αιτήσεων για του Παρόχους αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Το πληροφοριακό σύστημα θα μείνει ανοιχτό για δεκαπέντε (15) ημέρες.
  • Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους δυνητικά Ωφελούμενους θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.
  • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

Αιτήσεις Παρόχων (Δικαιολογητικά) — Πάροχοι & Μητρώο

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης και κατ’ επέκταση εγγραφής στο Μητρώο έχουν:

  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
  • Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εν γένει σε παιδιά ή και σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), η οποία βρίσκεται σε ισχύ ή στην περίπτωση που έχει λήξει, έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν τη λήξη της, το οποίο δεν έχει απορριφθεί.
  • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 4898).
  • Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

Διεπιστημονική ομάδα (προϋπόθεση Μητρώου):

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και από ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.
  • Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης.
  • Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Ειδική πρόβλεψη για μικρούς νησιωτικούς/ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους:

  • Κατ’ εξαίρεση για τους Παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς Νησιωτικούς Δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.

