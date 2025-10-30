Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούχοι και πότε θα λάβουν έως 800 ευρώ

Επιστροφή ενοικίου θα λάβουν τουλάχιστον 1,1 εκατ. ενοικιαστές στις 28 Νοεμβρίου 2025, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/2 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που κατέβαλαν το 2024 για ενοίκια κύριας ή φοιτητικής κατοικίας με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ.

Οι δικαιούχοι ενοικιαστές που πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας για όλο το 2024 θα εισπράξουν το αντίστοιχο του ενός μηνιαίου ενοικίου. Όσοι πλήρωσαν για λιγότερους μήνες θα λάβουν αναλογικά μικρότερο ποσό, καθώς η επιστροφή υπολογίζεται πάντα ως το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης.

Παραδείγματα με επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους

Για παράδειγμα, εάν ένας ενοικιαστής ξεκίνησε τη μίσθωση τον Ιούνιο 2024 με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, θα εισπράξει το 1/12 των επτά ενοικίων που κατέβαλε. Δηλαδή, θα λάβει 291,67 ευρώ (1/12 × 7 μήνες × 500 ευρώ). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, σημαντικό είναι ότι το τελικό ποσό της επιστροφής θα υπολογιστεί με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στη φορολογική δήλωση και αυτού που αναγράφεται στη δήλωση μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ για όλους τους ενοικιαστές. Ωστόσο, για την κύρια κατοικία υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο όριο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και οι καταβολές να έγιναν όλους τους μήνες του 2024. Αντίθετα, για τη φοιτητική κατοικία ισχύει σταθερό ανώτατο όριο 800 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, χωρίς πρόσθετες αυξήσεις.

Βασικές προϋποθέσεις για την επιστροφή

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου, πρέπει να έχει υποβάλει στην ΑΑΔΕ τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου 2025 και να έχει δηλώσει τον αριθμό της στη φορολογική δήλωση.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη μίσθωση κύριας κατοικίας απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με αύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο

Επιπλέον, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή του φοιτητή.

Πώς θα γίνει η επιστροφή ενοικίου

Η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή του myAADEapp.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521 τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 7:00-20:00) ή ψηφιακά στο my1521 με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.