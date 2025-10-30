Τσάπαλος: Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα των 250 ευρώ και ενοικίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο MEGA η ημερομηνία καταβολής είναι η 30ή Νοεμβρίου ωστόσο επειδή πέφτει Κυριακή, η πληρωμή ορίστηκε να γίνει την τελευταία εργάσιμη.

Για κανένα από τα δύο επιδόματα δεν απαιτείται προηγουμένως αίτηση, καθώς γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και σύμφωνα με τον κ.Τσάπαλο, η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην καταβολή.

Το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ θα δουν στους λογαριασμούς τους 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, υπερήλικες ανασφάλιστοι και δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, διευκρινίζεται ότι αυτή αφορά στα ενοίκια του 2024 και σε όσα δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 800 ευρώ, προσαυξημένα κατά 50 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Επίσης δικαιούχοι σε και οι φοιτητές. Πρακτικά μία οικογένεια μπορεί να πάρει για παράδειγμα δύο επιστροφές ενοικίου.

Νωρίτερα επίσης θα καταβληθούν και οι συντάξεις Δεκεμβρίου.

