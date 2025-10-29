ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

