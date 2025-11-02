Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε περισσότερους από 10.000 νέους επιχειρηματίες μέσω ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκίνησε την καταβολή της πρώτης δόσης επιχορήγησης προς πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30 έως 59 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, η πρώτη δόση, ύψους 4.600 ευρώ, άρχισε να πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, με 10.055 δικαιούχους να εντάσσονται στο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα παρέχει συνολική επιχορήγηση 17.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Η επιδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

Πρώτη δόση: 4.600 ευρώ μετά την έναρξη της δραστηριότητας

Δεύτερη δόση: 6.200 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου

Τρίτη δόση: 6.200 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου

Η διάρκεια της ενίσχυσης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 170,9 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».