Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (13/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τίτλοι των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις και γνώρισαν ένα ισχυρό sell-off, ενώ παράλληλα μετριάστηκαν οι προσδοκίες επενδυτών για νέες μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 797,60 μονάδων (–1,65%), στις 47.457,22 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 536,10 μονάδων (–2,29%), στις 22.870,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 113,43 μονάδων (–1,66%), στις 6.737,49 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:50ΚΟΣΜΟΣ

«Southern Spear»: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιχείρηση αντιμετώπιση ναρκοτρομοκρατών στο Δυτικό Ημισφαίριο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Φέτερμαν - Υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Κλείδωσε» η πρόκριση της Γαλλίας – Τα αποτελέσματα

00:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εξαιρετικό ματς ο Σορτς, ο Φαρίντ όπως ο Λεσόρ»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4

00:04LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις νεκροί

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Νομίζουν ότι είναι καπεταναίοι αλλά είναι υπηρέτες του λαού» - Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος - Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video

22:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ζητά συγγνώμη στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκπομπή «Panorama» - Αρνείται να καταβάλει αποζημίωση

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με ρεφενέ η κηδεία 63χρονου ο οποίος πέθανε μόνος και έμεινε ημέρες άταφος

22:33LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος που του άλλαξε την ζωή - «Σαν να μπήκε ένα φίλτρο στα μάτια μου και τα βλέπω αλλιώς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος - Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση F-35 στην Τουρκία»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ