Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (13/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τίτλοι των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις και γνώρισαν ένα ισχυρό sell-off, ενώ παράλληλα μετριάστηκαν οι προσδοκίες επενδυτών για νέες μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 797,60 μονάδων (–1,65%), στις 47.457,22 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 536,10 μονάδων (–2,29%), στις 22.870,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 113,43 μονάδων (–1,66%), στις 6.737,49 μονάδες.