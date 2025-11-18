Νευρικότητα και νέα πτώση στη Wall Street

Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (17/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής, με φόντο την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου ενώ παράλληλα κυριαρχεί έντονη νευρικότητα για οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 557,24 μονάδων (–1,18%), στις 46.590,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 192,51 μονάδων (–0,84%), στις 22.708,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 61,70 μονάδων (–0,92%), στις 6.672,41 μονάδες.