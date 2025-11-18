Νευρικότητα και νέα πτώση στη Wall Street
Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (17/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής, με φόντο την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου ενώ παράλληλα κυριαρχεί έντονη νευρικότητα για οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 557,24 μονάδων (–1,18%), στις 46.590,24 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 192,51 μονάδων (–0,84%), στις 22.708,07 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 61,70 μονάδων (–0,92%), στις 6.672,41 μονάδες.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νευρικότητα και νέα πτώση στη Wall Street
23:43 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η συμφωνία Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας φέρνει πιο κοντά Ριάντ–Ισραήλ
23:15 ∙ TRAVEL
Μετέωρα: Η απόλυτη συνάντηση γεωλογίας και πνεύματος
08:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι νεκροί του Πολυτεχνείου
14:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πέραμα: Χειροπέδες για παράνομη ανάθεση διοίκησης λάντζας
22:02 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος