Γιατί απαιτείται άμεση καταχώρηση του IBAN στο myAADE: Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξηγεί

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί τους πολίτες να δηλώσουν τον λογαριασμό IBAN τους, ώστε να λαμβάνουν γρήγορα και με ασφάλεια τις επιστροφές ή τις επιδοτήσεις που τους αναλογούν, ενόψει των πληρωμών που πρόκειται να γίνουν σύντομα. Περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN θα ειδοποιηθούν και μέσω προσωπικού μηνύματος.

Πώς δηλώνετε ΙΒΑΝ;

• Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

• Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

• Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN