ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Την Παρασκευή, 28/112025, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ , σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

