ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους

Καταβάλλονται την Παρασκευή (28/11) τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον Νοέμβριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την Παρασκευή, 28/112025, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι - 20.587.514 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
  • Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

  • Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 - 40.367.000ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88-23.500ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 - 2.777.250 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος: 208.353

Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

