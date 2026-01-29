Ανεργία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 – Έφτασε στο 7,5% τον Δεκέμβριο

Μονοψήφιο το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, μεγάλη πτώση στις νέες ηλικίες

Ανεργία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 – Έφτασε στο 7,5% τον Δεκέμβριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 22 ετών πέτυχε η Ελλάδα στον δείκτη ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο 7,5%. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από τον Μάιο του 2008, όταν είχε βρεθεί στο 7,3%, και τη δεύτερη χαμηλότερη από το 2004, το πρώτο έτος για το οποίο διαθέτει αναλυτικά δεδομένα η Εθνική Στατική Αρχή.

Η μείωση της ανεργίας φαίνεται ότι τροφοδοτείται κυρίως άλμα στον αριθμό των απασχολούμενων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 650.000 σε σχέση με τα τέλη του 2020.

Επιπλέον ο αριθμός των ανέργων έχει μειωθεί κατά 435.000 άτομα την τελευταία εξαετία, δηλαδή σε ποσοστό πάνω από 55% σε σχέση με τα τέλη του 2019. Το ίδιο διάστημα οι οικονομικά μη ενεργοί πολίτες μειώθηκαν κατά περίπου 220.000. Αυτός είναι και ο λόγος που εκτιμάται ότι η μείωση της ανεργίας δεν συνδέεται με τις συνταξιοδοτήσεις ή τις πρόωρες αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας αλλά με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιστορική υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών

Εξαιρετικά σημαντική είναι η πτώση της ανεργίας ανεργία των γυναικών, η οποία τον Δεκέμβριο του 2025 έφτασε στο 9,9%. Να σημειωθεί ότι το 2020 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν σε διψήφιο ποσοστό, δηλαδή στο20,6%.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η μείωση της ανεργίας στους νέους, η οποία μετρήθηκε τον Δεκέμβριο στο 13%. Τον Δεκέμβριο του 2020 ο ίδιος δείκτης βρισκόταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε ξεπεράσει το 50%.

