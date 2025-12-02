Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,6% τον Οκτώβριο από 9,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2024

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,6% τον Οκτώβριο από 9,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2024
Στο 8,6% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, έναντι 9,7% τον Οκτώβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 (10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (0,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11% από 11,9% τον Οκτώβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,7% από 7,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 18,8% από 21,5% τον Οκτώβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,1% από 9%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 (1%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (0,5%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.982.942 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 (0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (0,8%).

