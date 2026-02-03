Συντάξεις: Τι ισχύει για όσους έχουν ένσημα σε περισσότερα Ταμεία

Δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη έχουν ένσημα από παραπάνω από ένα Ταμεία. Η μικτή ή διαδοχική ασφάλιση αφορά όσους, στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, πέρασαν από διαφορετικά ασφαλιστικά καθεστώτα, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες ή δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν ασφάλιση σε περισσότερα από ένα πρώην Ταμεία, όπως ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, ΙΚΑ και Δημόσιο, ή συνδυασμό μισθωτής εργασίας και ελεύθερου επαγγέλματος. Η συνταξιοδότηση πάντως, μπορεί να θεμελιωθεί είτε με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης, δηλαδή με το άθροισμα όλων των ενσήμων, είτε με τον χρόνο που έχει διανυθεί στο τελευταίο Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Ο υπολογισμός της σύνταξης στη μικτή ασφάλιση γίνεται τμηματικά και όχι ενιαία. Η εθνική σύνταξη χορηγείται μία φορά, με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης και την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε Ταμείο, ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, τα έτη ασφάλισης σε κάθε καθεστώς και τις αντίστοιχες αποδοχές. Το τελικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων.

Σημειώνεται ότι, η διαδοχική ασφάλιση είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς οι διασταυρώσεις χρόνων μεταξύ διαφορετικών Ταμείων, τα συχνά κενά ή οι ασυμφωνίες στα ένσημα και η ανάγκη επιμερισμού των ποσών οδηγούν συχνά σε καθυστερήσεις.

